https://ria.ru/20250707/dnr-2027608939.html

Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин

Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025

Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин

Подразделения российских войск ведут планомерный охват Красноармейска, что в дальнейшем приведет к освобождению города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:38:00+03:00

2025-07-07T10:38:00+03:00

2025-07-07T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут планомерный охват Красноармейска, что в дальнейшем приведет к освобождению города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим продвижение на красноармейском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250706/pushilin-2027546181.html

красноармейск

донецкая народная республика

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красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф