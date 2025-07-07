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Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/dnr-2027608939.html
Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин
Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин
Подразделения российских войск ведут планомерный охват Красноармейска, что в дальнейшем приведет к освобождению города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:38:00+03:00
2025-07-07T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут планомерный охват Красноармейска, что в дальнейшем приведет к освобождению города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим продвижение на красноармейском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: российские военные ведут планомерный охват Красноармейска

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут планомерный охват Красноармейска, что в дальнейшем приведет к освобождению города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим продвижение на красноармейском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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