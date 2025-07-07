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В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей - РИА Новости, 07.07.2025
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22:26 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/delo-2027786979.html
В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей
В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей - РИА Новости, 07.07.2025
В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей
Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об истязании малолетних в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в Telegram-канале СУСК... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:26:00+03:00
2025-07-07T22:26:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об истязании малолетних в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. В местных СМИ и Telegram-каналах распространяется информация о том, что отец избивает детей колючим шнуром. СМИ, со ссылкой на местных жителей, сообщают, что дети живут в ужасных условиях — "вместо кровати один матрас на всех", они ходят "грязные, немытые, голодные", выходят через окно и гуляют во дворе, выбегают из подъезда голышом. Всего в семье четверо детей. "В соцмедиа размещены сведения о неправомерных действиях в отношении малолетних детей в Железнодорожном районе города Воронежа. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание)", — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей

СК завел уголовное дело по информации об истязания детей в Воронеже

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об истязании малолетних в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространяется информация о том, что отец избивает детей колючим шнуром. СМИ, со ссылкой на местных жителей, сообщают, что дети живут в ужасных условиях — "вместо кровати один матрас на всех", они ходят "грязные, немытые, голодные", выходят через окно и гуляют во дворе, выбегают из подъезда голышом. Всего в семье четверо детей.
"В соцмедиа размещены сведения о неправомерных действиях в отношении малолетних детей в Железнодорожном районе города Воронежа. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание)", — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
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