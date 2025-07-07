https://ria.ru/20250707/delo-2027786979.html

В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей

В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей - РИА Новости, 07.07.2025

В Воронеже возбудили дело по информации об истязания детей

Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об истязании малолетних в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в Telegram-канале СУСК... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:26:00+03:00

2025-07-07T22:26:00+03:00

2025-07-07T22:26:00+03:00

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об истязании малолетних в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. В местных СМИ и Telegram-каналах распространяется информация о том, что отец избивает детей колючим шнуром. СМИ, со ссылкой на местных жителей, сообщают, что дети живут в ужасных условиях — "вместо кровати один матрас на всех", они ходят "грязные, немытые, голодные", выходят через окно и гуляют во дворе, выбегают из подъезда голышом. Всего в семье четверо детей. "В соцмедиа размещены сведения о неправомерных действиях в отношении малолетних детей в Железнодорожном районе города Воронежа. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание)", — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.

https://ria.ru/20250627/adygeya-2025870889.html

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россия

воронежская область

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