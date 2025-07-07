https://ria.ru/20250707/delo-2027785642.html
В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына
В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына - РИА Новости, 07.07.2025
В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына
Пожилая супружеская пара и их 40-летний сын найдены мертвыми в квартире в Ростове-на-Дону, следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:11:00+03:00
2025-07-07T22:11:00+03:00
2025-07-07T22:11:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Пожилая супружеская пара и их 40-летний сын найдены мертвыми в квартире в Ростове-на-Дону, следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. В воскресение в местных соцсетях появилась информация, что в Ростове-на-Дону в квартире обнаружили три трупа, которые пролежали там почти месяц. В публикациях сообщалось, что квартиру вскрыли из-за жалоб на ужасный запах. Якобы погибшие — это семья из Херсона, пожилые родители и их сын. В понедельник в региональном главке СК РФ подтвердили информацию о погибшей семье. "Шестого июля … в квартире, расположенной в городе Ростов-на-Дону по переулку Суздальский, обнаружены тела супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следователи на данный момент установили, что дверь квартиры была заперта изнутри, следов взлома или постороннего проникновения не обнаружено. В ходе осмотра тел с участием эксперта телесных повреждений, которые указывали бы на насильственный характер смерти, также не обнаружено, отметили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Для точного установления причин смерти назначено проведение судмедэкспертиз, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html
https://ria.ru/20250623/omsk-2024970124.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына
В ростовской квартире нашли мертвыми пожилых супругов и их сына, СК завел дело
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Пожилая супружеская пара и их 40-летний сын найдены мертвыми в квартире в Ростове-на-Дону, следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В воскресение в местных соцсетях появилась информация, что в Ростове-на-Дону
в квартире обнаружили три трупа, которые пролежали там почти месяц. В публикациях сообщалось, что квартиру вскрыли из-за жалоб на ужасный запах. Якобы погибшие — это семья из Херсона
, пожилые родители и их сын. В понедельник в региональном главке СК РФ
подтвердили информацию о погибшей семье.
"Шестого июля … в квартире, расположенной в городе Ростов-на-Дону по переулку Суздальский, обнаружены тела супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи на данный момент установили, что дверь квартиры была заперта изнутри, следов взлома или постороннего проникновения не обнаружено. В ходе осмотра тел с участием эксперта телесных повреждений, которые указывали бы на насильственный характер смерти, также не обнаружено, отметили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Для точного установления причин смерти назначено проведение судмедэкспертиз, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, подчеркнули в ведомстве.