https://ria.ru/20250707/delo-2027785642.html

В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына

В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына - РИА Новости, 07.07.2025

В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына

Пожилая супружеская пара и их 40-летний сын найдены мертвыми в квартире в Ростове-на-Дону, следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:11:00+03:00

2025-07-07T22:11:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Пожилая супружеская пара и их 40-летний сын найдены мертвыми в квартире в Ростове-на-Дону, следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. В воскресение в местных соцсетях появилась информация, что в Ростове-на-Дону в квартире обнаружили три трупа, которые пролежали там почти месяц. В публикациях сообщалось, что квартиру вскрыли из-за жалоб на ужасный запах. Якобы погибшие — это семья из Херсона, пожилые родители и их сын. В понедельник в региональном главке СК РФ подтвердили информацию о погибшей семье. "Шестого июля … в квартире, расположенной в городе Ростов-на-Дону по переулку Суздальский, обнаружены тела супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следователи на данный момент установили, что дверь квартиры была заперта изнутри, следов взлома или постороннего проникновения не обнаружено. В ходе осмотра тел с участием эксперта телесных повреждений, которые указывали бы на насильственный характер смерти, также не обнаружено, отметили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Для точного установления причин смерти назначено проведение судмедэкспертиз, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html

https://ria.ru/20250623/omsk-2024970124.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)