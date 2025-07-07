https://ria.ru/20250707/delo-2027711979.html

Фигурант дела об отравлении сидром рассказал, сколько заработал на метаноле

Фигурант дела об отравлении сидром рассказал, сколько заработал на метаноле - РИА Новости, 07.07.2025

Фигурант дела об отравлении сидром рассказал, сколько заработал на метаноле

Фигурант уголовного дела об отравлении напитком "Мистер сидр" Артем Айрапетян на заседании суда в Самаре рассказал, что заработал 20 тысяч рублей за поставку... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:53:00+03:00

2025-07-07T16:53:00+03:00

2025-07-07T16:53:00+03:00

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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об отравлении напитком "Мистер сидр" Артем Айрапетян на заседании суда в Самаре рассказал, что заработал 20 тысяч рублей за поставку ядовитого метанола, который он по ошибке доставил вместо этилового спирта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник в Красноглинском районном суде начался допрос производителей напитка "Мистер сидр" Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, от отравления которым погибли 50 человек. Им предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Айрапетян сообщил, что в мае 2023 года договорился со своими знакомыми, в том числе с Дмитрием Егоровым, о покупке якобы этилового спирта для дальнейшей перепродажи Гусейнову. При этом у продукции не было никакой сопроводительной документации, но Айрапетян рассказал, что проверил спирт "визуально, по запаху", а также определил крепость с помощью спиртометра. "На пять рублей дешевле (купил, - ред.), чем продал Анару. Пять рублей был интерес. Эти 400 тысяч рублей - это сумма оплаты была общая за всю продукцию, … то есть фактически мой доход составил порядка 20 тысяч рублей. Остальное я хозяину спирта перевел", - сказал Айрапетян. Обвиняемый добавил, что после новостей о массовых отравлениях уничтожил еще две тонны метанола, которые он хранил в своем гараже и планировал продать позже. Айрапетян якобы опасался, что кто-то украдет ядовитый метанол и продаст его как этиловый спирт. Сам Гусейнов при допросе в суде сообщил, что проверял спирт "народными методами". Например, он поджигал его и смотрел, горит ли он синим пламенем - это было доказательством хорошего качества спирта. Гусейнов добавил, что не согласен с предъявленным обвинением в части сговора группой лиц при производстве напитка. Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями " Мистер сидр " и "Лето сидр ". В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей.

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происшествия, самара, россия