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В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога - РИА Новости, 07.07.2025
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога
Прокуратура начала проверку после того, как четырехлетнему пациенту стоматологической клиники в Одинцово стало плохо после лечения под наркозом, возбуждено... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:46:00+03:00
2025-07-07T15:46:00+03:00
2025-07-07T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как четырехлетнему пациенту стоматологической клиники в Одинцово стало плохо после лечения под наркозом, возбуждено уголовное дело, сообщают подмосковные надзорное ведомство и главк СК РФ. "По предварительным данным, утром 5 июля в стоматологической клинике, расположенной в Одинцово, четырехлетнему мальчику было проведено лечение зубов под наркозом. После завершения операции состояние ребенка резко ухудшилось, и бригадой экстренной медицинской помощи он был госпитализирован", - говорится в релизе. Подмосковный главк СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 4 (пункт "в" часть 2 статья 238 УК РФ), операция прошла 6 июля, ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии. Будет допрошен медицинский персонал клиники, истребована для изучения вся медицинская документация, планируется назначение необходимых экспертиз. Одинцовская городская прокуратура проверит соблюдение стоматологической клиникой требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи ребенку и установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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следственный комитет россии (ск рф), одинцово, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Одинцово, Россия, Происшествия
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога
Уголовное дело возбуждено в Одинцово, где ребенку стало плохо у стоматолога