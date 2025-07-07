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В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога - РИА Новости, 07.07.2025
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15:46 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/delo-2027687144.html
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога - РИА Новости, 07.07.2025
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога
Прокуратура начала проверку после того, как четырехлетнему пациенту стоматологической клиники в Одинцово стало плохо после лечения под наркозом, возбуждено... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:46:00+03:00
2025-07-07T15:46:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
одинцово
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как четырехлетнему пациенту стоматологической клиники в Одинцово стало плохо после лечения под наркозом, возбуждено уголовное дело, сообщают подмосковные надзорное ведомство и главк СК РФ. "По предварительным данным, утром 5 июля в стоматологической клинике, расположенной в Одинцово, четырехлетнему мальчику было проведено лечение зубов под наркозом. После завершения операции состояние ребенка резко ухудшилось, и бригадой экстренной медицинской помощи он был госпитализирован", - говорится в релизе. Подмосковный главк СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 4 (пункт "в" часть 2 статья 238 УК РФ), операция прошла 6 июля, ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии. Будет допрошен медицинский персонал клиники, истребована для изучения вся медицинская документация, планируется назначение необходимых экспертиз. Одинцовская городская прокуратура проверит соблюдение стоматологической клиникой требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи ребенку и установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250707/rebenok-2027601624.html
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следственный комитет россии (ск рф), одинцово, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Одинцово, Россия, Происшествия
В Одинцово завели дело после того, как ребенку стало плохо у стоматолога

Уголовное дело возбуждено в Одинцово, где ребенку стало плохо у стоматолога

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МВД
Сотрудница МВД - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как четырехлетнему пациенту стоматологической клиники в Одинцово стало плохо после лечения под наркозом, возбуждено уголовное дело, сообщают подмосковные надзорное ведомство и главк СК РФ.
"По предварительным данным, утром 5 июля в стоматологической клинике, расположенной в Одинцово, четырехлетнему мальчику было проведено лечение зубов под наркозом. После завершения операции состояние ребенка резко ухудшилось, и бригадой экстренной медицинской помощи он был госпитализирован", - говорится в релизе.
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Подмосковный главк СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 4 (пункт "в" часть 2 статья 238 УК РФ), операция прошла 6 июля, ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии. Будет допрошен медицинский персонал клиники, истребована для изучения вся медицинская документация, планируется назначение необходимых экспертиз.
Одинцовская городская прокуратура проверит соблюдение стоматологической клиникой требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи ребенку и установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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Следственный комитет России (СК РФ)ОдинцовоРоссияПроисшествия
 
 
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