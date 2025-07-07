https://ria.ru/20250707/delo-2027611373.html

ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"

ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма" - РИА Новости, 07.07.2025

ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:48:00+03:00

2025-07-07T10:48:00+03:00

2025-07-07T10:48:00+03:00

экономика

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти в 1,5 раза отпускную цену на препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний "Флуимуцил-антибиотик ИТ", заявили в ведомстве. "ФАС возбудила дело в отношении компании "Замбон-Фарма". Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высокой цены на лекарственный препарат "Флуимуцил-антибиотик ИТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ведомство поступило обращение гражданина о высокой цене на препарат. Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен, напомнили в ФАС. Служба установила, что "Замбон-Фарма" является единственной организацией, которая импортирует лекарственный препарат на территорию России, в связи с чем занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. Далее ведомство проанализировало представленные фармкомпанией сведения. "Анализ показал, что в период с 2023 года по I квартал 2025 года ООО "Замбон-Фарма" необоснованно повысило отпускную цену на "Флуимуцил-антибиотик ИТ" на 46%. При этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство", - пояснили там. Таким образом, в ценообразовании на препарат могут присутствовать признаки нарушения организацией закона о защите конкуренции. В случае установления вины "Замбон-Фарма" грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.

https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html

https://ria.ru/20250124/fas-1995269530.html

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экономика, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)