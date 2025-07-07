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СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Саратовской области

СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025

СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту взрыва с пожаром в многоквартирном доме в Ершове в Саратовской области, сообщило... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:00:00+03:00

2025-07-07T15:00:00+03:00

2025-07-07T15:00:00+03:00

происшествия

саратовская область

россия

роман бусаргин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту взрыва с пожаром в многоквартирном доме в Ершове в Саратовской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту происшествия в многоквартирном жилом доме на улице Космонавтов города Ершова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем будет произведен осмотр места происшествия, выполнены иные следственные действия. Сведения о пострадавших и повреждении имущества уточняются", - говорится в Telegram-канале СУСК. Ранее в администрации Ершовского района региона сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону сообщили, что пожар локализован. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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происшествия, саратовская область, россия, роман бусаргин, следственный комитет россии (ск рф)