https://ria.ru/20250707/dagestan-2027656899.html

Более 1,4 тыс ветеранов СВО подали заявки на программу развития в Дагестане

Более 1,4 тыс ветеранов СВО подали заявки на программу развития в Дагестане - РИА Новости, 07.07.2025

Более 1,4 тыс ветеранов СВО подали заявки на программу развития в Дагестане

Более 1,4 тысячи участников специальной военной операции из Дагестана подали заявки для участия в республиканской программе развития "Доблесть гор", сообщили в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:49:00+03:00

2025-07-07T13:49:00+03:00

2025-07-07T13:49:00+03:00

республика дагестан

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников специальной военной операции из Дагестана подали заявки для участия в республиканской программе развития "Доблесть гор", сообщили в пресс-службе главы региона. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объявил о запуске программы "Доблесть гор", которая станет региональным аналогом федеральной программы "Время героев" и будет готовить военнослужащих к работе в органах власти. Он отмечал, что лучшие участники программы будут трудоустроены в республике либо рекомендованы в финальный этап программы "Время героев" без прохождения тестирования. В январе дали старт приему заявок. "Всего для участия в программе подано более 1,4 тысячи заявок, рассмотрены порядка 900 анкет, 540 участников прошли тестирование, более 300 – дистанционное собеседование. Участники, показавшие наиболее высокие результаты, допущены к очному собеседованию для определения уровня и направления деятельности", – говорится в сообщении. В понедельник на заседании общественного совета программы Меликов отметил, что отбор кандидатов – это только первый шаг в предстоящей большой работе. Впереди – рассмотрение кандидатур и утверждение итоговых списков. "Предстоит не менее важная задача – это определить, кто из участников будет направлен на программу обучения с последующим трудоустройством, а кого из действующих военнослужащих мы включим в резерв программы. Безусловно, каждый случай индивидуальный. Мы должны понять квалификацию и направление, в котором может приложить свои усилия кандидат", – сказал глава региона. Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Махач Омаров рассказал, что среди ключевых критериев, по которым оценивались участники, были воинские заслуги, опыт руководящей работы и управленческий потенциал. Кандидаты проходили собеседования, где оценивались их профессиональные качества и готовность к государственной службе. Победителей программы, по его словам, ждет углубленная теоретическая подготовка, практика и наставничество от руководителей республиканских структур, включая представителей правительства, парламента и ведущих учреждений Дагестана.

https://ria.ru/20250605/dagestan-2021202471.html

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республика дагестан

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республика дагестан, сергей меликов