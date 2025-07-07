https://ria.ru/20250707/dagestan-2027620432.html

Экс-главе района в Дагестане, чей сын участвовал в теракте, продлили арест

Экс-главе района в Дагестане, чей сын участвовал в теракте, продлили арест - РИА Новости, 07.07.2025

Экс-главе района в Дагестане, чей сын участвовал в теракте, продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, продлили арест по делу о... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:23:00+03:00

2025-07-07T11:23:00+03:00

2025-07-07T11:23:00+03:00

происшествия

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сергокалинский район

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Ранее Омарову продляли арест до 4 июля 2025 года. Он находится под стражей с начала июля 2024 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере (пункт 3 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ). "В отношении Магомеда Омарова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля", – сообщила Мамаева агентству. По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего свыше 695 тысяч рублей были похищены из бюджета. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неизвестными в 2021 году незаконно приобрели земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за дискредитирующие "Единую Россию" действия. Затем глава района был освобожден от должности. Супруга Омарова и его сын Адилпаша также находятся под следствием. Жена обвиняется в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге в должности заведующей детским садом, сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html

https://ria.ru/20250701/sekretar-2026458621.html

россия

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происшествия, россия, сергокалинский район, республика дагестан, единая россия