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Нефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии снизились на 16,9 процента - РИА Новости, 07.07.2025
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17:45 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027730630.html
Нефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии снизились на 16,9 процента
Нефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии снизились на 16,9 процента - РИА Новости, 07.07.2025
Нефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии снизились на 16,9 процента
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:45:00+03:00
2025-07-07T17:45:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 12,7%, до 12,85 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 4 735 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в первом полугодии текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры". Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 850 млрд рублей (+12,7% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июне составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.
https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет
Нефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии снизились на 16,9 процента

Минфин РФ: нефтегазовые доходы бюджета в I полугодии снизились до 4735 млрд руб

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 12,7%, до 12,85 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 4 735 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства.
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Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в первом полугодии текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры".
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 850 млрд рублей (+12,7% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июне составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.
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