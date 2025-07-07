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Более 90 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 07.07.2025
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13:20 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/biryukov-2027650062.html
Более 90 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Более 90 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 07.07.2025
Более 90 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 90 улиц на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:20:00+03:00
2025-07-07T13:20:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 90 улиц на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 94 - в Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 25 улицах, в том числе Полоцкой, Рузской и 1-й Рейсовой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство почти 650 тысяч метров газонов.
https://ria.ru/20250705/mkad-2027368176.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 90 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков

Бирюков: более 90 улиц благоустроят на западе Москвы в 2025 г.

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлагоустройство улицы в Москве
Благоустройство улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Благоустройство улицы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 90 улиц на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 94 - в Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 25 улицах, в том числе Полоцкой, Рузской и 1-й Рейсовой", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство почти 650 тысяч метров газонов.
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