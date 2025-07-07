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"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям - РИА Новости, 07.07.2025
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14:57 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/bilayn-2027642853.html
"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям
"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям - РИА Новости, 07.07.2025
"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям
"Билайн" ввел в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года магистральные каналы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) суммарной емкостью 1,6 Тбит/с по двум... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:57:00+03:00
2025-07-07T14:57:00+03:00
технологии
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ближний восток
билайн
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Билайн" ввел в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года магистральные каналы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) суммарной емкостью 1,6 Тбит/с по двум ключевым маршрутам транзита международного трафика — южному и восточному, сообщает оператор.Южный маршрут проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению, Турцию и доходит до границ со странами Ближнего Востока. Восточный маршрут по направлению "Европа-Азия" проходит через Казахстан в сторону Китая.Как отмечается в сообщении, модернизация транспортной сети направлена на расширение ее транзитных и трансграничных емкостей. Пользователи на юге и востоке России смогут на высокой скорости пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам.Сеть "Билайна" интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов, и транзитные маршруты используются для оптимизации передачи данных между странами Европы и Закавказья, Ближнего Востока, Азии. Это позволяет сокращать время задержки и поддерживать бесперебойный доступ к основным точкам обмена трафиком, обеспечивая информационную устойчивость регионов.С учетом роста запросов на современные способы связи между деловыми центрами Азии и Европы, полное освоение новых емкостей должно произойти в течение года, считают в компании."Учитывая постоянно растущие объемы транзитного трафика и потребности наших партнеров, мы проактивно модернизируем магистральную сеть и увеличиваем ее пропускную способность, чтобы иметь возможность удовлетворить возрастающий спрос на ключевых направлениях транзита в минимальные сроки", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по операторскому бизнесу "Билайна" Сергея Быкова.
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технологии, европа, россия, ближний восток, билайн, вымпелком
Технологии, Европа, Россия, Ближний Восток, Билайн, ВымпелКом
"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям

"Билайн" ввел новые каналы связи на южном и восточном маршрутах трафика

© Depositphotos.com / OlezzoSimonaДевушка разговаривает по телефону возле автомобиля
Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Depositphotos.com / OlezzoSimona
Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Билайн" ввел в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года магистральные каналы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) суммарной емкостью 1,6 Тбит/с по двум ключевым маршрутам транзита международного трафика — южному и восточному, сообщает оператор.
Южный маршрут проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению, Турцию и доходит до границ со странами Ближнего Востока. Восточный маршрут по направлению "Европа-Азия" проходит через Казахстан в сторону Китая.
Как отмечается в сообщении, модернизация транспортной сети направлена на расширение ее транзитных и трансграничных емкостей. Пользователи на юге и востоке России смогут на высокой скорости пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам.
Сеть "Билайна" интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов, и транзитные маршруты используются для оптимизации передачи данных между странами Европы и Закавказья, Ближнего Востока, Азии. Это позволяет сокращать время задержки и поддерживать бесперебойный доступ к основным точкам обмена трафиком, обеспечивая информационную устойчивость регионов.
С учетом роста запросов на современные способы связи между деловыми центрами Азии и Европы, полное освоение новых емкостей должно произойти в течение года, считают в компании.
"Учитывая постоянно растущие объемы транзитного трафика и потребности наших партнеров, мы проактивно модернизируем магистральную сеть и увеличиваем ее пропускную способность, чтобы иметь возможность удовлетворить возрастающий спрос на ключевых направлениях транзита в минимальные сроки", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по операторскому бизнесу "Билайна" Сергея Быкова.
 
ТехнологииЕвропаРоссияБлижний ВостокБилайнВымпелКом
 
 
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