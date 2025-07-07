https://ria.ru/20250707/bilayn-2027642853.html

"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям

"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям - РИА Новости, 07.07.2025

"Билайн" модернизировал магистральные каналы связи по ключевым направлениям

"Билайн" ввел в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года магистральные каналы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) суммарной емкостью 1,6 Тбит/с по двум... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:57:00+03:00

2025-07-07T14:57:00+03:00

2025-07-07T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Билайн" ввел в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года магистральные каналы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) суммарной емкостью 1,6 Тбит/с по двум ключевым маршрутам транзита международного трафика — южному и восточному, сообщает оператор.Южный маршрут проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению, Турцию и доходит до границ со странами Ближнего Востока. Восточный маршрут по направлению "Европа-Азия" проходит через Казахстан в сторону Китая.Как отмечается в сообщении, модернизация транспортной сети направлена на расширение ее транзитных и трансграничных емкостей. Пользователи на юге и востоке России смогут на высокой скорости пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам.Сеть "Билайна" интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов, и транзитные маршруты используются для оптимизации передачи данных между странами Европы и Закавказья, Ближнего Востока, Азии. Это позволяет сокращать время задержки и поддерживать бесперебойный доступ к основным точкам обмена трафиком, обеспечивая информационную устойчивость регионов.С учетом роста запросов на современные способы связи между деловыми центрами Азии и Европы, полное освоение новых емкостей должно произойти в течение года, считают в компании."Учитывая постоянно растущие объемы транзитного трафика и потребности наших партнеров, мы проактивно модернизируем магистральную сеть и увеличиваем ее пропускную способность, чтобы иметь возможность удовлетворить возрастающий спрос на ключевых направлениях транзита в минимальные сроки", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по операторскому бизнесу "Билайна" Сергея Быкова.

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технологии, европа, россия, ближний восток, билайн, вымпелком