https://ria.ru/20250707/bezopasnost-2027578308.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

В небе над Россией за ночь сбили 91 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:12:00+03:00

2025-07-07T07:12:00+03:00

2025-07-07T07:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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липецкая область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В небе над Россией за ночь сбили 91 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В частности:Украина практически ежедневно пытается ударить по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, белгородская область, курская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники