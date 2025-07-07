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ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области
ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области - РИА Новости, 07.07.2025
ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области
Ещё три БПЛА ликвидированы в Новгородской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:24:00+03:00
2025-07-07T08:24:00+03:00
2025-07-07T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
александра дронова
новгородская область
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Ещё три БПЛА ликвидированы в Новгородской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Ранее он заявлял, что поздно вечером в воскресенье над регионом был сбит один БПЛА. "За ночь в Новгородской области ликвидировано ещё 3 БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины", - написал Дронов в своем Telegram-канале.
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александра дронова, новгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александра Дронова, Новгородская область, Безопасность
ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области
Ещё три БПЛА ликвидировано в Новгородской области за ночь