https://ria.ru/20250707/bespilotnik-2027582908.html

ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области

ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области - РИА Новости, 07.07.2025

ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области

Ещё три БПЛА ликвидированы в Новгородской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:24:00+03:00

2025-07-07T08:24:00+03:00

2025-07-07T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

александра дронова

новгородская область

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Ещё три БПЛА ликвидированы в Новгородской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Ранее он заявлял, что поздно вечером в воскресенье над регионом был сбит один БПЛА. "За ночь в Новгородской области ликвидировано ещё 3 БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины", - написал Дронов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новгородская область

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александра дронова, новгородская область, безопасность