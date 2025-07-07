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Дефицит врачей в Белгородской области сократился за 5 лет в несколько раз - РИА Новости, 07.07.2025
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Белгородская область
 
16:12 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/belgorod-2027699865.html
Дефицит врачей в Белгородской области сократился за 5 лет в несколько раз
Дефицит врачей в Белгородской области сократился за 5 лет в несколько раз - РИА Новости, 07.07.2025
Дефицит врачей в Белгородской области сократился за 5 лет в несколько раз
Дефицит врачей в Белгородской области благодаря системному подходу властей за последние пять лет сократился в 6,5 раза, медицинских сестер – в 3,2 раза, сообщил РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:12:00+03:00
2025-07-07T16:12:00+03:00
белгородская область
здоровье - общество
белгородская область
россия
вячеслав гладков
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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БЕЛГОРОД, 7 июл – РИА Новости. Дефицит врачей в Белгородской области благодаря системному подходу властей за последние пять лет сократился в 6,5 раза, медицинских сестер – в 3,2 раза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За последние пять лет в регионе удалось сократить дефицит врачей с 674 до 105 мест, среднего медперсонала – с 1158 до 359 вакантных мест. На сегодняшний день в регионе обеспеченность отрасли кадрами соответствует требованиям, установленным Минздравом РФ", - сказал Гладков на оперативном совещании в правительстве региона. Речь на заседании шла о подготовке врачей и специалистов среднего медицинского персонала для обеспечения кадрами государственных медицинских учреждений Белгородской области. "Белгородская область выполняет все задачи, поставленные в рамках нацпроектов без сбоев. С другой стороны, мы монитором ситуацию в других регионах и страны и видим, что у нас есть динамичная ситуация, которую нужно держать под контролем", - пояснил глава региона. Он также сообщил, что региональные власти обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой провести в области дополнительный аудит по обеспеченности медицинскими кадрами. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры. "Нам нужна системная оценка и помощь федеральных коллег", – подчеркнул Гладков. Одно из ключевых направлений работы — целевое обучение. Такая система подготовки кадров доказала свою эффективность, и регион будет продолжать развивать это направление. Региональные власти решили увеличить количество договоров целевого набора, которые заключат с будущими медиками. Так, в 2025 году студентов-целевиков медвузов станет на 20% больше - порядка 440 целевиков. "По сравнению с 2023 годом, когда мы заключили 348 договоров целевого набора, уже в 2025 году заключим их на 20% больше. Для понимания эффективности: только в прошлом году у нас 300 человек наших детей-целевиков после обучения пришли работать в нашу систему здравоохранения", — рассказал губернатор. Как отметили в региональном правительстве, в 2024 году в белгородские медучреждения пришли работать специалисты, которые проходили целевое обучение: 140 врачей и 138 специалистов среднего медперсонала. Молодые кадры имеют возможность получить выплаты и дополнительные меры поддержки при приёме на работу в белгородские больницы. Так, за последние пять лет выплачено порядка 83 миллионов рублей единовременных выплат в виде "подъемных" в муниципалитетах области для 236 специалистов (из расчета до 600 тысяч рублей на человека). Еще одно системное решение в Белгородской области — медицинские классы, которые начали работать с 2021 года. Если в 2021 году было 24 медицинских класса, сегодня их уже 38, а с нового учебного года будет уже 40. Общее число ребят, которые будут обучаться в них, превысит 2,7 тысячи человек. По данным региональных властей, на сегодняшний день в больницах и ФАПах Белгородской области трудоустроено более 5 тысяч врачей и почти 14 тысяч специалистов среднего медперсонала.
https://ria.ru/20250702/belgorod-2026764954.html
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здоровье - общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
Белгородская область, Здоровье - Общество, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Михаил Мурашко
Дефицит врачей в Белгородской области сократился за 5 лет в несколько раз

Дефицит врачей в Белгородской области сократился за 5 лет в 6,5 раза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 7 июл – РИА Новости. Дефицит врачей в Белгородской области благодаря системному подходу властей за последние пять лет сократился в 6,5 раза, медицинских сестер – в 3,2 раза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"За последние пять лет в регионе удалось сократить дефицит врачей с 674 до 105 мест, среднего медперсонала – с 1158 до 359 вакантных мест. На сегодняшний день в регионе обеспеченность отрасли кадрами соответствует требованиям, установленным Минздравом РФ", - сказал Гладков на оперативном совещании в правительстве региона.
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Речь на заседании шла о подготовке врачей и специалистов среднего медицинского персонала для обеспечения кадрами государственных медицинских учреждений Белгородской области.
"Белгородская область выполняет все задачи, поставленные в рамках нацпроектов без сбоев. С другой стороны, мы монитором ситуацию в других регионах и страны и видим, что у нас есть динамичная ситуация, которую нужно держать под контролем", - пояснил глава региона.
Он также сообщил, что региональные власти обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой провести в области дополнительный аудит по обеспеченности медицинскими кадрами. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры. "Нам нужна системная оценка и помощь федеральных коллег", – подчеркнул Гладков.
Одно из ключевых направлений работы — целевое обучение. Такая система подготовки кадров доказала свою эффективность, и регион будет продолжать развивать это направление. Региональные власти решили увеличить количество договоров целевого набора, которые заключат с будущими медиками. Так, в 2025 году студентов-целевиков медвузов станет на 20% больше - порядка 440 целевиков.
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"По сравнению с 2023 годом, когда мы заключили 348 договоров целевого набора, уже в 2025 году заключим их на 20% больше. Для понимания эффективности: только в прошлом году у нас 300 человек наших детей-целевиков после обучения пришли работать в нашу систему здравоохранения", — рассказал губернатор.
Как отметили в региональном правительстве, в 2024 году в белгородские медучреждения пришли работать специалисты, которые проходили целевое обучение: 140 врачей и 138 специалистов среднего медперсонала. Молодые кадры имеют возможность получить выплаты и дополнительные меры поддержки при приёме на работу в белгородские больницы. Так, за последние пять лет выплачено порядка 83 миллионов рублей единовременных выплат в виде "подъемных" в муниципалитетах области для 236 специалистов (из расчета до 600 тысяч рублей на человека).
Еще одно системное решение в Белгородской области — медицинские классы, которые начали работать с 2021 года. Если в 2021 году было 24 медицинских класса, сегодня их уже 38, а с нового учебного года будет уже 40. Общее число ребят, которые будут обучаться в них, превысит 2,7 тысячи человек.
По данным региональных властей, на сегодняшний день в больницах и ФАПах Белгородской области трудоустроено более 5 тысяч врачей и почти 14 тысяч специалистов среднего медперсонала.
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