Рейтинг@Mail.ru
Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:46 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/belgorod-2027670093.html
Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области
Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области - РИА Новости, 07.07.2025
Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области
Туристический маршрут по лучшим школам Белгородской области планируется запустить в августе в регионе, так школьники и их родители смогут узнать больше об... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:46:00+03:00
2025-07-07T14:46:00+03:00
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
валентин демидов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_b799bd78ceb070fe14e502d6ff3cd22d.jpg
БЕЛГОРОД, 7 июл – РИА Новости. Туристический маршрут по лучшим школам Белгородской области планируется запустить в августе в регионе, так школьники и их родители смогут узнать больше об образовательных возможностях учебных заведений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. С предложением о создании проекта "Школы Белогорья" выступил мэр Белгорода Валентин Демидов. Благодаря проекту молодые люди из Белгородской области и других регионов смогут познакомиться с возможностями школ. "Я про такие маршруты еще ничего не слышал. То, что делают наши дизайнеры, строители, архитекторы, директора школ, главы администраций, заместители, начальники управлений образования, министры, главные архитекторы, заместители — это, конечно, удивительное событие в части развития образования", — отметил Гладков. Он подчеркнул, что инициатива позволит молодым семьям, семьям с детьми, студентам педагогических специальностей, студентам-строителям и архитекторам, ученикам школ из Белгородской области и других регионов ознакомиться с уникальными условиями и возможностями школ для обучения детей. Представленные маршруты покажут жителям и гостям региона лучшие практики в сфере образования, подготовки кадров по различным направлениям и дальнейшем трудоустройстве, взаимодействии с ключевыми предприятиями, средними специальными и высшими учебными заведениями, и самое главное — создания среды для успешной реализации потенциала школьников региона. "Мы это делаем для того, чтобы молодежь видела, что для ребенка, которого они родят, лучших условий в стране не может быть по определению. Нигде таких школ, таких парков нет… Все, что мы строим, — это большие социальные центры, в которые должны заходить все семьи", — подчеркнул Гладков. Кроме того, глава региона рассмотрел вопрос посещения парка "Берега" и обновленного Центрального парка имени Ленина. Также маршруты планируется дополнить тематическими гастрономическим точками и туристическими достопримечательностями с местным колоритом. Каждая точка должна быть познавательной и интерактивной для представителей молодежи. "Хочется отметить, что туристический маршрут "Школы Белогорья" объединит всех, кто заинтересован в движении вперед, кто готов меняться и понимает, что все глобальные перемены начинаются со школы, с системы образования, с города и региона — все для детей", — отметил Валентин Демидов. Глава региона поручил запустить работу в этом направлении уже в августе — для знакомства с новыми возможностями перед началом учебного года пройдут первые экскурсии. Новый маршрут представят на ближайшей всероссийской конференции в сфере туризма с дальнейшей регистрацией. Проект планируют включить в региональную программу развития туризма.
https://ria.ru/20250702/belgorod-2026764954.html
https://ria.ru/20250630/belgorod-2026285716.html
https://ria.ru/20250627/belgorod-2025753046.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975462037_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b069e5908e5d9565095695e7514311f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области

В Белгородской области в августе запустят экскурсии по лучшим школам региона

© РИА Новости / Владимир АстапковичУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ученики школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 июл – РИА Новости. Туристический маршрут по лучшим школам Белгородской области планируется запустить в августе в регионе, так школьники и их родители смогут узнать больше об образовательных возможностях учебных заведений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
С предложением о создании проекта "Школы Белогорья" выступил мэр Белгорода Валентин Демидов. Благодаря проекту молодые люди из Белгородской области и других регионов смогут познакомиться с возможностями школ.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Маткапитал в Белгородской области вырастет до 150 тысяч рублей
2 июля, 15:56
"Я про такие маршруты еще ничего не слышал. То, что делают наши дизайнеры, строители, архитекторы, директора школ, главы администраций, заместители, начальники управлений образования, министры, главные архитекторы, заместители — это, конечно, удивительное событие в части развития образования", — отметил Гладков.
Он подчеркнул, что инициатива позволит молодым семьям, семьям с детьми, студентам педагогических специальностей, студентам-строителям и архитекторам, ученикам школ из Белгородской области и других регионов ознакомиться с уникальными условиями и возможностями школ для обучения детей.
Представленные маршруты покажут жителям и гостям региона лучшие практики в сфере образования, подготовки кадров по различным направлениям и дальнейшем трудоустройстве, взаимодействии с ключевыми предприятиями, средними специальными и высшими учебными заведениями, и самое главное — создания среды для успешной реализации потенциала школьников региона.
"Мы это делаем для того, чтобы молодежь видела, что для ребенка, которого они родят, лучших условий в стране не может быть по определению. Нигде таких школ, таких парков нет… Все, что мы строим, — это большие социальные центры, в которые должны заходить все семьи", — подчеркнул Гладков.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Белгородская область вошла в десятку лучших в РФ по качеству образования
30 июня, 13:17
Кроме того, глава региона рассмотрел вопрос посещения парка "Берега" и обновленного Центрального парка имени Ленина. Также маршруты планируется дополнить тематическими гастрономическим точками и туристическими достопримечательностями с местным колоритом. Каждая точка должна быть познавательной и интерактивной для представителей молодежи.
"Хочется отметить, что туристический маршрут "Школы Белогорья" объединит всех, кто заинтересован в движении вперед, кто готов меняться и понимает, что все глобальные перемены начинаются со школы, с системы образования, с города и региона — все для детей", — отметил Валентин Демидов.
Глава региона поручил запустить работу в этом направлении уже в августе — для знакомства с новыми возможностями перед началом учебного года пройдут первые экскурсии. Новый маршрут представят на ближайшей всероссийской конференции в сфере туризма с дальнейшей регистрацией. Проект планируют включить в региональную программу развития туризма.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Количество 100-балльников в Белгородской области удвоилось за 5 лет
27 июня, 10:55
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВалентин Демидов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала