https://ria.ru/20250707/belgorod-2027670093.html

Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области

Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области - РИА Новости, 07.07.2025

Туристический маршрут по лучшим школам запустят в Белгородской области

Туристический маршрут по лучшим школам Белгородской области планируется запустить в августе в регионе, так школьники и их родители смогут узнать больше об... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:46:00+03:00

2025-07-07T14:46:00+03:00

2025-07-07T14:46:00+03:00

белгородская область

белгородская область

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вячеслав гладков

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 7 июл – РИА Новости. Туристический маршрут по лучшим школам Белгородской области планируется запустить в августе в регионе, так школьники и их родители смогут узнать больше об образовательных возможностях учебных заведений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. С предложением о создании проекта "Школы Белогорья" выступил мэр Белгорода Валентин Демидов. Благодаря проекту молодые люди из Белгородской области и других регионов смогут познакомиться с возможностями школ. "Я про такие маршруты еще ничего не слышал. То, что делают наши дизайнеры, строители, архитекторы, директора школ, главы администраций, заместители, начальники управлений образования, министры, главные архитекторы, заместители — это, конечно, удивительное событие в части развития образования", — отметил Гладков. Он подчеркнул, что инициатива позволит молодым семьям, семьям с детьми, студентам педагогических специальностей, студентам-строителям и архитекторам, ученикам школ из Белгородской области и других регионов ознакомиться с уникальными условиями и возможностями школ для обучения детей. Представленные маршруты покажут жителям и гостям региона лучшие практики в сфере образования, подготовки кадров по различным направлениям и дальнейшем трудоустройстве, взаимодействии с ключевыми предприятиями, средними специальными и высшими учебными заведениями, и самое главное — создания среды для успешной реализации потенциала школьников региона. "Мы это делаем для того, чтобы молодежь видела, что для ребенка, которого они родят, лучших условий в стране не может быть по определению. Нигде таких школ, таких парков нет… Все, что мы строим, — это большие социальные центры, в которые должны заходить все семьи", — подчеркнул Гладков. Кроме того, глава региона рассмотрел вопрос посещения парка "Берега" и обновленного Центрального парка имени Ленина. Также маршруты планируется дополнить тематическими гастрономическим точками и туристическими достопримечательностями с местным колоритом. Каждая точка должна быть познавательной и интерактивной для представителей молодежи. "Хочется отметить, что туристический маршрут "Школы Белогорья" объединит всех, кто заинтересован в движении вперед, кто готов меняться и понимает, что все глобальные перемены начинаются со школы, с системы образования, с города и региона — все для детей", — отметил Валентин Демидов. Глава региона поручил запустить работу в этом направлении уже в августе — для знакомства с новыми возможностями перед началом учебного года пройдут первые экскурсии. Новый маршрут представят на ближайшей всероссийской конференции в сфере туризма с дальнейшей регистрацией. Проект планируют включить в региональную программу развития туризма.

https://ria.ru/20250702/belgorod-2026764954.html

https://ria.ru/20250630/belgorod-2026285716.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов