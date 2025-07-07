https://ria.ru/20250707/bastrykin--2027664068.html

Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи

Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи - РИА Новости, 07.07.2025

Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи

Глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке Высшей... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:22:00+03:00

2025-07-07T14:22:00+03:00

2025-07-07T14:22:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)."Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части второй статьи 112-й Уголовного кодекса", — говорится в документе.Тришкину хотят вменить умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, с использованием оружия. По этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.Комиссия планирует рассмотреть заявление Бастрыкина утром 16 июля. Возбудить дело можно лишь с ее согласия, поскольку законом о статусе судей предусмотрена неприкосновенность. Обратиться с запросом должен глава Следственного комитета.Тришкина назначили судьей военного суда в 2016-м, сейчас в его задачи входит рассмотрение дела лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма.

https://ria.ru/20250707/delo-2027654897.html

https://ria.ru/20250707/dagestan-2027593309.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия