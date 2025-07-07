https://ria.ru/20250707/bastrykin--2027664068.html
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи - РИА Новости, 07.07.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
Глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке Высшей... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:22:00+03:00
2025-07-07T14:22:00+03:00
2025-07-07T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)."Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части второй статьи 112-й Уголовного кодекса", — говорится в документе.Тришкину хотят вменить умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, с использованием оружия. По этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.Комиссия планирует рассмотреть заявление Бастрыкина утром 16 июля. Возбудить дело можно лишь с ее согласия, поскольку законом о статусе судей предусмотрена неприкосновенность. Обратиться с запросом должен глава Следственного комитета.Тришкина назначили судьей военного суда в 2016-м, сейчас в его задачи входит рассмотрение дела лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма.
https://ria.ru/20250707/delo-2027654897.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
Глава СК Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Тришкина
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части второй статьи 112-й Уголовного кодекса", — говорится в документе.
Тришкину хотят вменить умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, с использованием оружия. По этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
Комиссия планирует рассмотреть заявление Бастрыкина
утром 16 июля. Возбудить дело можно лишь с ее согласия, поскольку законом о статусе судей предусмотрена неприкосновенность. Обратиться с запросом должен глава Следственного комитета.
Тришкина назначили судьей военного суда в 2016-м, сейчас в его задачи входит рассмотрение дела лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма.