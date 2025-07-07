https://ria.ru/20250707/bassalovka-2027628228.html

ВС России освободили Бессаловку в Сумской области

ВС России освободили Бессаловку в Сумской области - РИА Новости, 07.07.2025

ВС России освободили Бессаловку в Сумской области

Российские военные освободили Бессаловку в Сумской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:04:00+03:00

2025-07-07T12:04:00+03:00

2025-07-07T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные освободили Бессаловку в Сумской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сумская область