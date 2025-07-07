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США ввели дополнительные пошлин против четырех стран - РИА Новости, 07.07.2025
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23:51 07.07.2025 (обновлено: 23:53 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html
США ввели дополнительные пошлин против четырех стран
США ввели дополнительные пошлин против четырех стран - РИА Новости, 07.07.2025
США ввели дополнительные пошлин против четырех стран
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:51:00+03:00
2025-07-07T23:53:00+03:00
сша
бангладеш
в мире
сербия
дональд трамп
босния и герцеговина
индонезия
пошлины
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Индонезию.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%. На товары из Боснии и Герцеговины ставка импортной пошлины составит 30%.Индонезийские товары с 1 августа будут облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%, а товары из Бангладеш - 35%.
https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html
сша
бангладеш
сербия
босния и герцеговина
индонезия
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сша, бангладеш, в мире, сербия, дональд трамп, босния и герцеговина, индонезия, пошлины
США, Бангладеш, В мире, Сербия, Дональд Трамп, Босния и Герцеговина, Индонезия, Пошлины
США ввели дополнительные пошлин против четырех стран

США ввели дополнительные пошлин против Бангладеш, Индонезии, Сербии и БиГ

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Индонезию.
Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%. На товары из Боснии и Герцеговины ставка импортной пошлины составит 30%.
Индонезийские товары с 1 августа будут облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%, а товары из Бангладеш - 35%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса
Вчера, 23:41
 
СШАБангладешВ миреСербияДональд ТрампБосния и ГерцеговинаИндонезияПошлины
 
 
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