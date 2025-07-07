https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html

США ввели дополнительные пошлин против четырех стран

США ввели дополнительные пошлин против четырех стран - РИА Новости, 07.07.2025

США ввели дополнительные пошлин против четырех стран

Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:51:00+03:00

2025-07-07T23:51:00+03:00

2025-07-07T23:53:00+03:00

сша

бангладеш

в мире

сербия

дональд трамп

босния и герцеговина

индонезия

пошлины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Индонезию.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%. На товары из Боснии и Герцеговины ставка импортной пошлины составит 30%.Индонезийские товары с 1 августа будут облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%, а товары из Бангладеш - 35%.

https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html

сша

бангладеш

сербия

босния и герцеговина

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, бангладеш, в мире, сербия, дональд трамп, босния и герцеговина, индонезия, пошлины