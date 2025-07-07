https://ria.ru/20250707/baku-2027638377.html
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2025
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков
Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться конструктивным образом, таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html
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москва, россия, баку, дмитрий песков
Москва, Россия, Баку, Дмитрий Песков
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков
Песков: возникающие проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно