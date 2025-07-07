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Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2025
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12:42 07.07.2025 (обновлено: 12:50 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/baku-2027638377.html
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2025
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков
Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T12:50:00+03:00
москва
россия
баку
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться конструктивным образом, таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
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москва, россия, баку, дмитрий песков
Москва, Россия, Баку, Дмитрий Песков
Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков

Песков: возникающие проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться конструктивным образом, таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
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