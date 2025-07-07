https://ria.ru/20250707/baku-2027638377.html

Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков

Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2025

Проблемы между Москвой и Баку должны решаться конструктивно, заявил Песков

Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:42:00+03:00

2025-07-07T12:42:00+03:00

2025-07-07T12:50:00+03:00

москва

россия

баку

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться конструктивным образом, таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html

москва

россия

баку

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2025

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москва, россия, баку, дмитрий песков