https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html

Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане

Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане - РИА Новости, 07.07.2025

Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:47:00+03:00

2025-07-07T12:47:00+03:00

2025-07-07T12:47:00+03:00

россия

азербайджан

дмитрий песков

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, дмитрий песков, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире