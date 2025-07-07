https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане - РИА Новости, 07.07.2025
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане
Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:47:00+03:00
2025-07-07T12:47:00+03:00
2025-07-07T12:47:00+03:00
россия
азербайджан
дмитрий песков
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97102/75/971027595_0:13:600:351_1920x0_80_0_0_3c9adcacafd8f8cbcaad48a1ad2a2b03.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97102/75/971027595_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_685b0f8b1bae13a3f06608f15e40ee8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, дмитрий песков, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире
Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане
Песков: дипломаты отстаивают интересы задержанных в Азербайджане россиян