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Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане - РИА Новости, 07.07.2025
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12:47 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане - РИА Новости, 07.07.2025
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане
Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:47:00+03:00
2025-07-07T12:47:00+03:00
россия
азербайджан
дмитрий песков
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html
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россия, азербайджан, дмитрий песков, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире
Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире
Песков ответил на вопрос о россиянах, задержанных в Азербайджане

Песков: дипломаты отстаивают интересы задержанных в Азербайджане россиян

© Фото : Официальный сайт Посольства РФ в АзербайджанеПосольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике
Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Официальный сайт Посольства РФ в Азербайджане
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
3 июля, 20:08
 
РоссияАзербайджанДмитрий ПесковРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуВ мире
 
 
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