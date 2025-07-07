https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027639236.html

Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана

Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана - РИА Новости, 07.07.2025

Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:43:00+03:00

2025-07-07T12:43:00+03:00

2025-07-07T12:49:00+03:00

азербайджан

россия

александр бастрыкин

игорь краснов

дмитрий песков

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что в контакте также генеральный прокурор Азербайджана, наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин и наш генеральный прокурор Краснов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне ведется диалог между РФ и Азербайджаном.

https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html

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