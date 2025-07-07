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Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана - РИА Новости, 07.07.2025
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12:43 07.07.2025 (обновлено: 12:49 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027639236.html
Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана
Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана - РИА Новости, 07.07.2025
Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:43:00+03:00
2025-07-07T12:49:00+03:00
азербайджан
россия
александр бастрыкин
игорь краснов
дмитрий песков
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что в контакте также генеральный прокурор Азербайджана, наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин и наш генеральный прокурор Краснов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне ведется диалог между РФ и Азербайджаном.
https://ria.ru/20250707/azerbaydzhan-2027640599.html
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азербайджан, россия, александр бастрыкин, игорь краснов, дмитрий песков, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, Россия, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Дмитрий Песков, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана

Песков: Бастрыкин и Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана

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Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в контакте также генеральный прокурор Азербайджана, наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин и наш генеральный прокурор Краснов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне ведется диалог между РФ и Азербайджаном.
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АзербайджанРоссияАлександр БастрыкинИгорь КрасновДмитрий ПесковРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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