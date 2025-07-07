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Шесть человек погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю - РИА Новости, 07.07.2025
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16:34 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ataki-2027705417.html
Шесть человек погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю
Шесть человек погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю - РИА Новости, 07.07.2025
Шесть человек погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю
Шесть человек погибли, еще 15, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:34:00+03:00
2025-07-07T16:34:00+03:00
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 15, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 30 июня по 6 июля погибли шесть гражданских лиц, еще 15 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9713 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 810 гражданских лиц, включая 1020 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
Шесть человек погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю

Морозова: за неделю при атаках ВСУ в ДНР погибли 6 человек

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Кадр видео из соцсетей
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Кадр видео из соцсетей
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 15, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 30 июня по 6 июля погибли шесть гражданских лиц, еще 15 человек, в том числе один ребенок, получили ранения.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9713 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 810 гражданских лиц, включая 1020 детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
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