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При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ataka-2027631265.html
При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина
При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 07.07.2025
При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по городу Каховка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:12:00+03:00
2025-07-07T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по городу Каховка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "ВСУшники воюют с бабушками. Каховка. В результате прилета укродрона осколочное ранение в шею получила женщина 1938 года рождения. Пострадавшая скончалась до приезда машины скорой помощи", - написал Филипчук . Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что также в Каховке ранен мужчина 1944 года рождения. Он доставлен в местную больницу.
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херсонская область
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херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по херсонской Каховке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по городу Каховка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"ВСУшники воюют с бабушками. Каховка. В результате прилета укродрона осколочное ранение в шею получила женщина 1938 года рождения. Пострадавшая скончалась до приезда машины скорой помощи", - написал Филипчук .
Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что также в Каховке ранен мужчина 1944 года рождения. Он доставлен в местную больницу.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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