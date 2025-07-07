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При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина

При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 07.07.2025

При украинской атаке в Херсонской области погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по городу Каховка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:12:00+03:00

2025-07-07T12:12:00+03:00

2025-07-07T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Пожилая женщина погибла от удара дрона ВСУ по городу Каховка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "ВСУшники воюют с бабушками. Каховка. В результате прилета укродрона осколочное ранение в шею получила женщина 1938 года рождения. Пострадавшая скончалась до приезда машины скорой помощи", - написал Филипчук . Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что также в Каховке ранен мужчина 1944 года рождения. Он доставлен в местную больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия