https://ria.ru/20250707/aromatizatory--2027613670.html

В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов - РИА Новости, 07.07.2025

В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:57:00+03:00

2025-07-07T10:57:00+03:00

2025-07-07T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование ароматизаторов при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 14 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". "Законопроектом предлагается установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что перечень таких веществ должен быть установлен правительством РФ. Как подчеркивают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения привлекательности потребления никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина, и борьбы с никотиновой зависимостью.

https://ria.ru/20250625/pravitelstvo-2025239327.html

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