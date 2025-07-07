Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/aromatizatory--2027613670.html
В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов
В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов - РИА Новости, 07.07.2025
В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:57:00+03:00
2025-07-07T10:57:00+03:00
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование ароматизаторов при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 14 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". "Законопроектом предлагается установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что перечень таких веществ должен быть установлен правительством РФ. Как подчеркивают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения привлекательности потребления никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина, и борьбы с никотиновой зависимостью.
https://ria.ru/20250625/pravitelstvo-2025239327.html
https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

ЛДПР внесла проект в ГД о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование ароматизаторов при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 14 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Мужчина курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Правительство считает, что вейпы запрещать не нужно, заявил депутат ГД
25 июня, 04:37
"Законопроектом предлагается установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что перечень таких веществ должен быть установлен правительством РФ.
Как подчеркивают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения привлекательности потребления никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина, и борьбы с никотиновой зависимостью.
Вейп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов
3 июня, 11:29
 
Госдума РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала