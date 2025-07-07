https://ria.ru/20250707/arenda-2027567487.html

Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире

Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире - РИА Новости, 07.07.2025

Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире

Арендатор не несет ответственности за прорыв трубы, оплачивать ущерб при аварии придется собственнику квартиры, рассказала РИА Новости управляющий партнер... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:18:00+03:00

2025-07-07T03:18:00+03:00

2025-07-07T03:18:00+03:00

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Арендатор не несет ответственности за прорыв трубы, оплачивать ущерб при аварии придется собственнику квартиры, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Обязанности нанимателя жилого помещения предусматривают в том числе обеспечение сохранности жилого помещения, однако именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества", - рассказал Спиридонова. Юрист уточнила, что арендатор квартиры за протечку не несет ответственности - за исключением произошедшего по его вине, если он, например, повредил самостоятельно трубу или сантехнику.

https://ria.ru/20250707/obman-2027557303.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария спиридонова, ассоциация юристов россии, общество