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Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире - РИА Новости, 07.07.2025
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03:18 07.07.2025
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Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире
Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире - РИА Новости, 07.07.2025
Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире
Арендатор не несет ответственности за прорыв трубы, оплачивать ущерб при аварии придется собственнику квартиры, рассказала РИА Новости управляющий партнер... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:18:00+03:00
2025-07-07T03:18:00+03:00
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Арендатор не несет ответственности за прорыв трубы, оплачивать ущерб при аварии придется собственнику квартиры, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Обязанности нанимателя жилого помещения предусматривают в том числе обеспечение сохранности жилого помещения, однако именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества", - рассказал Спиридонова. Юрист уточнила, что арендатор квартиры за протечку не несет ответственности - за исключением произошедшего по его вине, если он, например, повредил самостоятельно трубу или сантехнику.
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мария спиридонова, ассоциация юристов россии, общество
Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Общество
Юрист рассказала, кто оплатит ущерб при прорыве трубы в съемной квартире

Юрист Спиридонова: арендатор квартиры не несет ответственности за прорыв трубы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНедвижимость
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Арендатор не несет ответственности за прорыв трубы, оплачивать ущерб при аварии придется собственнику квартиры, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Обязанности нанимателя жилого помещения предусматривают в том числе обеспечение сохранности жилого помещения, однако именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества", - рассказал Спиридонова.
Юрист уточнила, что арендатор квартиры за протечку не несет ответственности - за исключением произошедшего по его вине, если он, например, повредил самостоятельно трубу или сантехнику.
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