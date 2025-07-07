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Анохин: Смоленская область победила в рейтинге эффективности промполитики - РИА Новости, 07.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:58 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/anokhin-2027784744.html
Анохин: Смоленская область победила в рейтинге эффективности промполитики
Анохин: Смоленская область победила в рейтинге эффективности промполитики - РИА Новости, 07.07.2025
Анохин: Смоленская область победила в рейтинге эффективности промполитики
Смоленская область победила в номинации "Прорыв года" в ежегодном рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах за 2024 год, результаты... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:58:00+03:00
2025-07-07T21:58:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Смоленская область победила в номинации "Прорыв года" в ежегодном рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах за 2024 год, результаты которого объявлены на международной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Этот рейтинг, который Минпромторг РФ проводит уже пятый год подряд, оценивает лучшие практики в регионах, служит важным инструментом для мониторинга и анализа как сильных, так и слабых сторон индустриального развития страны. "При составлении рейтинга учитывались различные факторы: объем инвестиций в основной капитал, эффективность работы регионального Фонда развития промышленности, поддержка местных предприятий и другие. По всем этим направлениям правительство региона ведет активную работу с федеральным ведомством", - отметил Анохин в своем телеграм-канале.
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин: Смоленская область победила в рейтинге эффективности промполитики

Губернатор Анохин: Смоленщина стала одним из лидеров рейтинга промполитики

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Смоленская область победила в номинации "Прорыв года" в ежегодном рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах за 2024 год, результаты которого объявлены на международной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Этот рейтинг, который Минпромторг РФ проводит уже пятый год подряд, оценивает лучшие практики в регионах, служит важным инструментом для мониторинга и анализа как сильных, так и слабых сторон индустриального развития страны.
"При составлении рейтинга учитывались различные факторы: объем инвестиций в основной капитал, эффективность работы регионального Фонда развития промышленности, поддержка местных предприятий и другие. По всем этим направлениям правительство региона ведет активную работу с федеральным ведомством", - отметил Анохин в своем телеграм-канале.
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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