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Анохин представил промпотенциал Смоленщины на коллегии Минпромторга - РИА Новости, 07.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:56 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/anokhin-2027784538.html
Анохин представил промпотенциал Смоленщины на коллегии Минпромторга
Анохин представил промпотенциал Смоленщины на коллегии Минпромторга - РИА Новости, 07.07.2025
Анохин представил промпотенциал Смоленщины на коллегии Минпромторга
Рост индекса обрабатывающих производств в Смоленской области по итогам 2024 года составил более 4%, а объем инвестиций достиг 18,8 миллиарда рублей - на 20%... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:56:00+03:00
2025-07-07T21:56:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рост индекса обрабатывающих производств в Смоленской области по итогам 2024 года составил более 4%, а объем инвестиций достиг 18,8 миллиарда рублей - на 20% больше, чем в 2023 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Анохин представил достижения Смоленской области на заседании итоговой коллегии Минпромторга РФ, которое прошло в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге. Он напомнил, что промышленный комплекс играет важную роль в экономике региона, формируя почти треть валового регионального продукта. Каждый четвертый житель области работает в этой сфере. Область обладает значительным технологическим потенциалом для развития производства. Так, одно из предприятий разработало первый отечественный гидроцикл в сегменте маломерной водомоторной техники. Гидроцикл был представлен на ПМЭФ-2025 и им уже заинтересовались в МЧС России. "Кроме того, в прошлом месяце в нашем регионе создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Он уже привлек крупных резидентов и будет способствовать развитию новых технологий в этой области. В дальнейшем планируем привлечь федеральное финансирование в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" для увеличения нашего потенциала", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин представил промпотенциал Смоленщины на коллегии Минпромторга

Губернатор Анохин: в промкомплекс Смоленщины инвестировали 18,8 млрд рублей

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рост индекса обрабатывающих производств в Смоленской области по итогам 2024 года составил более 4%, а объем инвестиций достиг 18,8 миллиарда рублей - на 20% больше, чем в 2023 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Анохин представил достижения Смоленской области на заседании итоговой коллегии Минпромторга РФ, которое прошло в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.
Он напомнил, что промышленный комплекс играет важную роль в экономике региона, формируя почти треть валового регионального продукта. Каждый четвертый житель области работает в этой сфере. Область обладает значительным технологическим потенциалом для развития производства. Так, одно из предприятий разработало первый отечественный гидроцикл в сегменте маломерной водомоторной техники. Гидроцикл был представлен на ПМЭФ-2025 и им уже заинтересовались в МЧС России.
"Кроме того, в прошлом месяце в нашем регионе создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Он уже привлек крупных резидентов и будет способствовать развитию новых технологий в этой области. В дальнейшем планируем привлечь федеральное финансирование в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" для увеличения нашего потенциала", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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