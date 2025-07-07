https://ria.ru/20250707/aeroport-2027750915.html
Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов
Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов
Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений уже обслужил 345 рейсов и почти 45 тысяч пассажиров, сообщил аэропорт. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:36:00+03:00
2025-07-07T18:36:00+03:00
2025-07-07T18:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений уже обслужил 345 рейсов и почти 45 тысяч пассажиров, сообщил аэропорт. "С момента открытия на 17 часов обслужено 345 рейсов и 45 тысяч пассажиров, - говорится в Telegram-канале аэропорта. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. Службы аэропорта работают в усиленном режиме. Всего в понедельник планируется обслужить более 86 тысяч человек — это превосходит рекорд "Пулково" 2024 года по количеству обслуженных пассажиров за день.
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пулково (аэропорт), россия, санкт-петербург, происшествия
Пулково (аэропорт), Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов
Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов и 45 тысяч пассажиров