https://ria.ru/20250707/aeroport-2027750915.html

Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов

Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025

Аэропорт Пулково после снятия ограничений обслужил 345 рейсов

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений уже обслужил 345 рейсов и почти 45 тысяч пассажиров, сообщил аэропорт. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:36:00+03:00

2025-07-07T18:36:00+03:00

2025-07-07T18:36:00+03:00

пулково (аэропорт)

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений уже обслужил 345 рейсов и почти 45 тысяч пассажиров, сообщил аэропорт. "С момента открытия на 17 часов обслужено 345 рейсов и 45 тысяч пассажиров, - говорится в Telegram-канале аэропорта. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. Службы аэропорта работают в усиленном режиме. Всего в понедельник планируется обслужить более 86 тысяч человек — это превосходит рекорд "Пулково" 2024 года по количеству обслуженных пассажиров за день.

https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027686637.html

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пулково (аэропорт), россия, санкт-петербург, происшествия