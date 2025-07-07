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Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие

Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие - РИА Новости, 07.07.2025

Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие

Защита арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна обвинила армянского премьера Никола Пашиняна во вмешательстве в следственные действия. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:29:00+03:00

2025-07-07T11:29:00+03:00

2025-07-07T11:29:00+03:00

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Защита арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна обвинила армянского премьера Никола Пашиняна во вмешательстве в следственные действия. В понедельник Пашинян оставил в соцсети Facebook* очередную запись, направленную против католикоса всех армян Гарегина II. В частности, Пашинян утверждает, что глава Армянской апостольской церкви (ААЦ) считает аресты архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна незаконными и, следовательно, якобы поддерживает планы военного переворота. Пашинян добавил, что для правоохранителей "не должно быть закрытых территорий" в городе Вагаршапат, где находится духовный центр ААЦ – первопрестольный Эчмиадзин. "Пашинян вмешивается в предварительное следствие… Команда адвокатов владыки Микаэла оценивает это заявление Никола Пашиняна как заказ или поручение, адресованное прокуратуре и следственным органам, о проведении процессуальных действий (обыска или задержания) в Первопрестольном Святом Эчмиадзине", - говорится в заявлении адвокатов. Утром 27 июня сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250625/padenie-2025394574.html

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