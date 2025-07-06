https://ria.ru/20250706/zlaki-2027474926.html

В Москве начали цвести редкие виды злаков

В Москве начали цвести редкие виды злаков - РИА Новости, 06.07.2025

В Москве начали цвести редкие виды злаков

В Москве зацвели редкие виды злаков, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:10:00+03:00

2025-07-06T12:10:00+03:00

2025-07-06T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве зацвели редкие виды злаков, сообщили на сайте мэра и правительства столицы."На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков. Их можно увидеть на лугах, болотах, берегах водоемов и в лесных массивах", — говорится в релизе.На зеленых территориях города широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. В Красную книгу столицы занесены два вида овсяницы: валлисская и высокая (лесная) и обе имеют вторую категорию редкости.В департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали бережно относиться к растениям вне зависимости от их охранного статуса, так как все они важны для экосистемы мегаполиса.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, городское хозяйство москвы