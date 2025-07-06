В Москве начали цвести редкие виды злаков
В Москве на природных территориях начали цвести редкие виды злаков
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЗлаковые растения на природных территориях Москвы
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Злаковые растения на природных территориях Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве зацвели редкие виды злаков, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков. Их можно увидеть на лугах, болотах, берегах водоемов и в лесных массивах", — говорится в релизе.
На зеленых территориях города широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. В Красную книгу столицы занесены два вида овсяницы: валлисская и высокая (лесная) и обе имеют вторую категорию редкости.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали бережно относиться к растениям вне зависимости от их охранного статуса, так как все они важны для экосистемы мегаполиса.
На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки
5 июля, 14:01