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В Москве начали цвести редкие виды злаков - РИА Новости, 06.07.2025
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12:10 06.07.2025 (обновлено: 14:25 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/zlaki-2027474926.html
В Москве начали цвести редкие виды злаков
В Москве начали цвести редкие виды злаков - РИА Новости, 06.07.2025
В Москве начали цвести редкие виды злаков
В Москве зацвели редкие виды злаков, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:10:00+03:00
2025-07-06T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве зацвели редкие виды злаков, сообщили на сайте мэра и правительства столицы."На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков. Их можно увидеть на лугах, болотах, берегах водоемов и в лесных массивах", — говорится в релизе.На зеленых территориях города широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. В Красную книгу столицы занесены два вида овсяницы: валлисская и высокая (лесная) и обе имеют вторую категорию редкости.В департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали бережно относиться к растениям вне зависимости от их охранного статуса, так как все они важны для экосистемы мегаполиса.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Хорошие новости, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве начали цвести редкие виды злаков

В Москве на природных территориях начали цвести редкие виды злаков

© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЗлаковые растения на природных территориях Москвы
Злаковые растения на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Злаковые растения на природных территориях Москвы
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве зацвели редкие виды злаков, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков. Их можно увидеть на лугах, болотах, берегах водоемов и в лесных массивах", — говорится в релизе.
На зеленых территориях города широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. В Красную книгу столицы занесены два вида овсяницы: валлисская и высокая (лесная) и обе имеют вторую категорию редкости.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали бережно относиться к растениям вне зависимости от их охранного статуса, так как все они важны для экосистемы мегаполиса.
В Москве зацвели кувшинки и кубышки - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки
5 июля, 14:01
 
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