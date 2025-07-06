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"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским
"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским - РИА Новости, 06.07.2025
"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским
Владимир Зеленский не должен вовлекать детей в конфликт на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:08:00+03:00
2025-07-06T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не должен вовлекать детей в конфликт на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он отреагировал на кадры с церемонии вручения Владимиром Зеленским награды "Будущее Украины" 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену за сбор средств на приобретение рюкзаков для украинских детей, в ходе которого ребенок выглядел очень растерянно."Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!" — гневно написал он.Накануне сайт NGL.media сообщил, что Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока школьников и студентов.Как писала британская газета Times, подростки бегут с Украины не только из-за обстрелов, но также из-за страха принудительной мобилизации.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html
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в мире, украина, дания, владимир зеленский
В мире, Украина, Дания, Владимир Зеленский
"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским
Кошкович: дети не должны стать частью конфликта на Украине