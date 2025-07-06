https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027520553.html

"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским

"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским - РИА Новости, 06.07.2025

"Всему есть предел!" На Западе пришли в ярость из-за кадров с Зеленским

Владимир Зеленский не должен вовлекать детей в конфликт на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:08:00+03:00

2025-07-06T18:08:00+03:00

2025-07-06T18:39:00+03:00

в мире

украина

дания

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027509747_0:108:777:545_1920x0_80_0_0_dd06786e7a714cbc2f4eb1a547d39d7b.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не должен вовлекать детей в конфликт на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он отреагировал на кадры с церемонии вручения Владимиром Зеленским награды "Будущее Украины" 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену за сбор средств на приобретение рюкзаков для украинских детей, в ходе которого ребенок выглядел очень растерянно."Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!" — гневно написал он.Накануне сайт NGL.media сообщил, что Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока школьников и студентов.Как писала британская газета Times, подростки бегут с Украины не только из-за обстрелов, но также из-за страха принудительной мобилизации.

https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html

https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027335811.html

украина

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дания, владимир зеленский