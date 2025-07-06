https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html

"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом

"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом - РИА Новости, 06.07.2025

"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева очень большие проблемы, и, кроме переговоров, никакого выхода... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:54:00+03:00

2025-07-06T02:54:00+03:00

2025-07-06T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева очень большие проблемы, и, кроме переговоров, никакого выхода нет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились <…> это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского", — сказал он.При этом аналитик отмечает, что фактически у киевского режима не остается выбора, кроме переговоров. Но, по его словам, Зеленский не хочет на них идти, несмотря на очевидные факты."Путин неоднократно говорил, что Россия готова на дипломатический переговорный механизм. Есть меморандум, есть рациональное, просто в нем надо начать работать", — заключил Соскин.В минувшую пятницу Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Глава киевского режима заявил о достижении договоренности об усилении защиты неба над Украиной, но с американской стороны никаких подтверждений не поступало.Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20250706/dmitruk-2027433486.html

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в мире, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп