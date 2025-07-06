Рейтинг@Mail.ru
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом - РИА Новости, 06.07.2025
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева очень большие проблемы, и, кроме переговоров, никакого выхода... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:54:00+03:00
2025-07-06T02:54:00+03:00
в мире
киев
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg
МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева очень большие проблемы, и, кроме переговоров, никакого выхода нет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились &lt;…&gt; это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского", — сказал он.При этом аналитик отмечает, что фактически у киевского режима не остается выбора, кроме переговоров. Но, по его словам, Зеленский не хочет на них идти, несмотря на очевидные факты."Путин неоднократно говорил, что Россия готова на дипломатический переговорный механизм. Есть меморандум, есть рациональное, просто в нем надо начать работать", — заключил Соскин.В минувшую пятницу Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Глава киевского режима заявил о достижении договоренности об усилении защиты неба над Украиной, но с американской стороны никаких подтверждений не поступало.Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
https://ria.ru/20250706/dmitruk-2027433486.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027049577.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_201:0:1862:1246_1920x0_80_0_0_ffbe5126018917f20b702542b65ec34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Киев, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом

Соскин: разговор с Трампом стал демонстрацией бессильности Зеленского

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева очень большие проблемы, и, кроме переговоров, никакого выхода нет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились <…> это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского", — сказал он.
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине
Вчера, 23:42
При этом аналитик отмечает, что фактически у киевского режима не остается выбора, кроме переговоров. Но, по его словам, Зеленский не хочет на них идти, несмотря на очевидные факты.
"Путин неоднократно говорил, что Россия готова на дипломатический переговорный механизм. Есть меморандум, есть рациональное, просто в нем надо начать работать", — заключил Соскин.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Зеленскому конец": депутат Рады рассказал, что США уготовили для Украины
01:00
В минувшую пятницу Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Глава киевского режима заявил о достижении договоренности об усилении защиты неба над Украиной, но с американской стороны никаких подтверждений не поступало.
Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Украина спасена: Евросоюз придумал, как легко завалить ВСУ оружием без США
4 июля, 08:00
 
В миреКиевСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала