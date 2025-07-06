https://ria.ru/20250706/zaporozhe-2027479885.html

ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов

ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 06.07.2025

ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов

Серия ударов нанесена по военным объектам ВСУ в оккупированном ими городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:05:00+03:00

2025-07-06T13:05:00+03:00

2025-07-06T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Серия ударов нанесена по военным объектам ВСУ в оккупированном ими городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о прогремевших взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье", - сказал агентству Рогов. По его словам, объекты военной инфраструктуры ВСУ находятся как в Запорожье, так и в ближайшем пригороде. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250705/naemniki-2027340193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)