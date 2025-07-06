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ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/zaporozhe-2027479885.html
ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов
ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов
Серия ударов нанесена по военным объектам ВСУ в оккупированном ими городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:05:00+03:00
2025-07-06T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Серия ударов нанесена по военным объектам ВСУ в оккупированном ими городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о прогремевших взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье", - сказал агентству Рогов. По его словам, объекты военной инфраструктуры ВСУ находятся как в Запорожье, так и в ближайшем пригороде. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250705/naemniki-2027340193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Запорожье, заявил Рогов

Рогов: ВС России ночью нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Серия ударов нанесена по военным объектам ВСУ в оккупированном ими городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о прогремевших взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Уничтожение пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области
5 июля, 08:28
"Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье", - сказал агентству Рогов.
По его словам, объекты военной инфраструктуры ВСУ находятся как в Запорожье, так и в ближайшем пригороде.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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