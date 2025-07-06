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В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата - РИА Новости, 06.07.2025
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата
Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:14:00+03:00
2025-07-06T13:14:00+03:00
2025-07-06T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Сегодня ... произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. Утверждается, что "предварительно среди военнослужащих и работников" военкомата раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы, добавили в ведомстве. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отмечает, что к моменту взрыва над зданием уже поднимался дым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременчуг, полтавская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата
В здании военкомата в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв