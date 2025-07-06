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В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 06.07.2025 (обновлено: 13:22 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/vzryv-2027480501.html
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата - РИА Новости, 06.07.2025
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата
Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:14:00+03:00
2025-07-06T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Сегодня ... произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. Утверждается, что "предварительно среди военнослужащих и работников" военкомата раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы, добавили в ведомстве. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отмечает, что к моменту взрыва над зданием уже поднимался дым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременчуг
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кременчуг, полтавская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата

В здании военкомата в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв

© соцсетиВ здании военкомата в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв
В здании военкомата в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© соцсети
В здании военкомата в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области.
"Сегодня ... произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Утверждается, что "предварительно среди военнослужащих и работников" военкомата раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы, добавили в ведомстве.
В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отмечает, что к моменту взрыва над зданием уже поднимался дым.
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугПолтавская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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