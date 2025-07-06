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В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата

В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата - РИА Новости, 06.07.2025

В Кременчуге прогремел взрыв в здании военкомата

Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:14:00+03:00

2025-07-06T13:14:00+03:00

2025-07-06T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Сегодня ... произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. Утверждается, что "предварительно среди военнослужащих и работников" военкомата раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы, добавили в ведомстве. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отмечает, что к моменту взрыва над зданием уже поднимался дым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html

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кременчуг, полтавская область, вооруженные силы украины, в мире