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В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:22 06.07.2025 (обновлено: 19:24 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/vsu-2027530926.html
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека
Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:22:00+03:00
2025-07-06T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
шебекино
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём", - написал он в Telegram-канале.
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шебекино
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происшествия, авто, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Шебекино, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека

Гладков: в Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на машину

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 6 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 6 июля 2025
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги ШебекиноБелгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоШебекиноБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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