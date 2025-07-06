https://ria.ru/20250706/vsu-2027530926.html

В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека

В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025

В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:22:00+03:00

2025-07-06T19:22:00+03:00

2025-07-06T19:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

авто

шебекино

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250704/postradavshie-2027134350.html

шебекино

белгород

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происшествия, авто, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков