https://ria.ru/20250706/vsu-2027530926.html
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2025
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека
Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:22:00+03:00
2025-07-06T19:22:00+03:00
2025-07-06T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
шебекино
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027531122_0:487:720:892_1920x0_80_0_0_1aa7e29455bb57f527a2a679544c84ed.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате атаки украинского дрона по машине на участке автодороги Шебекино - Белгород в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250704/postradavshie-2027134350.html
шебекино
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027531122_0:419:720:959_1920x0_80_0_0_45f9a76b4eb75c9ebfc5260ff63dc8aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Шебекино, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека
Гладков: в Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на машину