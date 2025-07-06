https://ria.ru/20250706/vsu-2027485661.html

ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2025

ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области

Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:22:00+03:00

2025-07-06T14:22:00+03:00

2025-07-06T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

работино

запорожская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ТОКМАК, 6 июл – РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вохан" "Нашим подразделением были выявлены позиции противника в районе Работино. Приняли решение нанести серию ударов с разных направлений. Комбинировали заходы с разных сторон, не давая ни малейшего шанса скрыться. Потери у них точно есть. По перехватам позже поймем сколько", - рассказал "Вохан"

https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027357981.html

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы рф