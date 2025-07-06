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ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/vsu-2027485661.html
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:22:00+03:00
2025-07-06T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
запорожская область
вооруженные силы рф
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ТОКМАК, 6 июл – РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вохан" "Нашим подразделением были выявлены позиции противника в районе Работино. Приняли решение нанести серию ударов с разных направлений. Комбинировали заходы с разных сторон, не давая ни малейшего шанса скрыться. Потери у них точно есть. По перехватам позже поймем сколько", - рассказал "Вохан"
https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027357981.html
работино
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безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" нанесла массированный удар по позициям ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ТОКМАК, 6 июл – РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вохан"
"Нашим подразделением были выявлены позиции противника в районе Работино. Приняли решение нанести серию ударов с разных направлений. Комбинировали заходы с разных сторон, не давая ни малейшего шанса скрыться. Потери у них точно есть. По перехватам позже поймем сколько", - рассказал "Вохан"
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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