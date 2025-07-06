https://ria.ru/20250706/vsu-2027485661.html
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:22:00+03:00
2025-07-06T14:22:00+03:00
2025-07-06T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
запорожская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ТОКМАК, 6 июл – РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА разведчиков 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ нанесли серийный массированный удар по выявленным позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вохан" "Нашим подразделением были выявлены позиции противника в районе Работино. Приняли решение нанести серию ударов с разных направлений. Комбинировали заходы с разных сторон, не давая ни малейшего шанса скрыться. Потери у них точно есть. По перехватам позже поймем сколько", - рассказал "Вохан"
https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027357981.html
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" нанесла массированный удар по позициям ВСУ в районе Работино