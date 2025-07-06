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ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Потери Киева за сутки в зоне действия группировки "Восток" составили до 190 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:12:00+03:00
2025-07-06T12:12:00+03:00
2025-07-06T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Потери Киева за сутки в зоне действия группировки "Восток" составили до 190 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - добавляется в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки