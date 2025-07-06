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Всечувашский праздник "Акатуй" отметили на ВДНХ в Москве

Всечувашский праздник "Акатуй" отметили на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 06.07.2025

Всечувашский праздник "Акатуй" отметили на ВДНХ в Москве

В Москве на ВДНХ отметили всечувашский праздник "Акатуй", он завершил фестиваль "Дружбы народов", который проходил с 3 по 6 июля, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:06:00+03:00

2025-07-06T19:06:00+03:00

2025-07-06T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Москве на ВДНХ отметили всечувашский праздник "Акатуй", он завершил фестиваль "Дружбы народов", который проходил с 3 по 6 июля, передает корреспондент РИА Новости. "Для нас, для чувашей, — это традиционный праздник, который отмечается по окончании весенних полевых работ. "Акатуй" происходит от слов "ака" — сев и "туй" — свадьба. Чтобы более точно передать смысл, переводится, как свадьба плуга и земли. В Москве мы проводим "Акатуй", как всечувашский, потому что сюда собираются чуваши со всех российских регионов. Они живут локально во многих регионах", — рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев корреспонденту РИА Новости. Перед празднованием чувашская делегация отправила из Москвы очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Бойцам передали автомобили "Нива" для бездорожья, современные дроны, тепловизоры, усилители сигнала и другое оборудование. Чувашия ориентировалась на потребности военных. "Мы поддержали наших ребят на передовой, отправили то, что им нужно — прежде всего высокотехнологичное оборудование, тем самым еще раз говорим, что мы вместе, и победа в очередной раз точно будет за нами. А, самое главное, мы не перестанем не только верить в это, но и будем делать все, чтобы добиться победы как можно скорее", — сообщил Николаев. Празднование "Акатуя" началось у главной арки ВДНХ с шествия в национальных костюмах и хоровода вокруг фонтана "Дружбы народов", где проходила основная программа. Мероприятие открыл глава региона. "Сегодня в хороводе сплелись не только чуваши, но и те, кто был на ВДНХ возле фонтана "Дружбы народов". Люди образовали хоровод в несколько колец, что означает наше многовековое единство и незыблемость наших крепких корневых взаимосвязей. На это обращает внимание президент России Владимир Путин и наставляет бережно относиться к самоидентичности каждого народа, и при этом дорожить единством и дружбой, которая формировалась веками", — сказал Николаев. Мероприятие продолжилось концертом, на нем выступили музыканты республики. Так, посетители ВДНХ смогли увидеть выступление народной артистки Чувашии Августы Уляндиной и вокальной группы "Ярды", а также коллектива Чувашской государственной филармонии. В течение дня жители и гости столицы могли познакомиться с традициями и культурой чувашского народа, продегустировать национальные блюда, а также принять участие в конкурсах и мастер-классах. Так, на празднике мастера обучали посетителей созданию хушпу — чувашского головного убора замужних женщин, кукол, оберегов, изделий из лозы и бисера. В Доме российской кухни посетители ВДНХ учились готовить блюда чувашской кухни, например, пирог хуплу с мясом и картофелем. Также гости попробовали продукцию чувашских производителей: колбасу, копченую форель, сыры и квас. На спортивной площадке состоялись соревнования по чувашской национальной борьбе "кереш". В них приняли участие 60 спортсменов из Самарской, Ульяновской, Московской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия и города Москвы. Впервые соревнования на ВДНХ стали отборочным этапом на вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, которые пройдут в Чувашии осенью. "Сегодня мы, чуваши, показываем свою идентичность, демонстрируя культуру, традицию, кухню, народные художественные промыслы и национальный вид борьбы "кереш," где помимо чувашей так же участвуют другие народы: дагестанцы, карачаевцы, черкесы, татары, башкиры и другие. Там проходит азартная схватка. Во всем этом многообразии есть величество нашей России", — отметил глава Чувашии.

https://ria.ru/20250705/prazdnik-2027370950.html

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