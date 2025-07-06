В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье в девяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, она продолжает звучат до сих пор.
По данным ресурса, тревога в Николаевской области прозвучала в 07.25. Через десять минут тревога расширилась на Одесскую, Кировоградскую, Днепропетровскую областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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