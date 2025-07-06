Глава РАПУ рассказал об обеспечении российских аграриев удобрениями
Глава РАПУ Гурьев: российские аграрии обеспечены минеральными удобрениями на 67%
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСжиженный газ в цистернах на территории ОАО «Акрон»
Сжиженный газ в цистернах на территории ОАО «Акрон». Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Российские аграрии обеспечены минеральными удобрениями уже на 67% от годовой потребности, все поставки идут по плану, жалоб от регионов в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ) не поступало, сообщил РИА Новости президент РАПУ Андрей Гурьев.
Ранее замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что ряд регионов не до конца выполняют план закупок удобрений, в том числе Смоленская, Кемеровская и Тюменская области, Алтайский край и Башкирия. Вместе с тем он отметил, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями в России в целом штатная, цены на них находятся в согласованных диапазонах, а отдельные обращения ряда регионов прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой.
"Мы на 67% обеспечили уже потребности этого года. Мы в РАПУ не слышали жалоб со стороны регионов. Все поставки идут по плану. Если где-то есть какие-то проблемы, они знают, куда, в какие компании обратиться", - сказал Гурьев, комментируя ситуацию.
Он отметил, что российский рынок для отечественных производителей минеральных удобрений приоритетный и все поставки идут по плану, согласованному с Минсельхозом.
"Планы мониторятся практически каждую неделю. Все предельные цены зафиксированы", - добавил собеседник агентства.
В конце мая глава Минсельхоза России Оксана Лут в своем докладе президенту России Владимиру Путину сообщила, что цены на минеральные удобрения на данный момент оптимальные, а все потребности АПК в них закрыты.