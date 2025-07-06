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США впервые за полтора года купили у России цирконий - РИА Новости, 06.07.2025
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07:15 06.07.2025 (обновлено: 09:34 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/tsirkoniy-2027450398.html
США впервые за полтора года купили у России цирконий
США впервые за полтора года купили у России цирконий - РИА Новости, 06.07.2025
США впервые за полтора года купили у России цирконий
США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. РИА Новости, 06.07.2025
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на миллион долларов. При этом сумма закупок оказалась максимальной с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет).Регулярный экспорт металла в США прекратился к июню 2022-го, а разовые отгрузки последний раз состоялись в январе прошлого года.Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (десять миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).
https://ria.ru/20250705/soya-2027336414.html
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технологии, россия, сша, австралия
Технологии, Россия, США, Австралия
США впервые за полтора года купили у России цирконий

США в мае приобрели у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.

Этот металл применяется в различных сферах промышленности и медицины, включая ядерную энергетику, ракетостроение, производство керамики, а также при изготовлении зубных коронок.

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По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на миллион долларов. При этом сумма закупок оказалась максимальной с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Регулярный экспорт металла в США прекратился к июню 2022-го, а разовые отгрузки последний раз состоялись в январе прошлого года.
Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (десять миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).
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