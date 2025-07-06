США впервые за полтора года купили у России цирконий
США в мае приобрели у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Этот металл применяется в различных сферах промышленности и медицины, включая ядерную энергетику, ракетостроение, производство керамики, а также при изготовлении зубных коронок.
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По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на миллион долларов. При этом сумма закупок оказалась максимальной с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Регулярный экспорт металла в США прекратился к июню 2022-го, а разовые отгрузки последний раз состоялись в январе прошлого года.
Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (десять миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).
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