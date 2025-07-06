https://ria.ru/20250706/tsirkoniy-2027450398.html

США впервые за полтора года купили у России цирконий

США впервые за полтора года купили у России цирконий - РИА Новости, 06.07.2025

США впервые за полтора года купили у России цирконий

США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:15:00+03:00

2025-07-06T07:15:00+03:00

2025-07-06T09:34:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на миллион долларов. При этом сумма закупок оказалась максимальной с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет).Регулярный экспорт металла в США прекратился к июню 2022-го, а разовые отгрузки последний раз состоялись в январе прошлого года.Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (десять миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).

https://ria.ru/20250705/soya-2027336414.html

https://ria.ru/20250511/ris-2016300375.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, сша, австралия