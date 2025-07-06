https://ria.ru/20250706/tserkov-2027548528.html
Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля
Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля - РИА Новости, 06.07.2025
Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля
Представители Бессарабской церкви не пустили нового настоятеля в храм Молдавской православной церкви в селе Гринауцы, сообщил в воскресенье благочинный церквей... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:23:00+03:00
2025-07-06T22:23:00+03:00
2025-07-06T22:23:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
румынская православная церковь
московская патриархия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Представители Бессарабской церкви не пустили нового настоятеля в храм Молдавской православной церкви в селе Гринауцы, сообщил в воскресенье благочинный церквей Рышканского района Молдавии отец Арсений (Базатин). Ранее ряд местных телеканалов, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов. В воскресенье ряд телеканалов, включая "Канал 5", опубликовал обращение благочинного церквей Рышканского района Молдавии, отца Арсения (Базатина). По словам священнослужителя, прежний настоятель церкви Константин (Туртуряну), не посоветовавшись с верующими села, самостоятельно принял решение о переходе в юрисдикцию Бессарабской митрополии, что вызвало возмущение многих жителей и прихожан села. В связи с этим он был отстранен от служения в общине, а на его место назначен новый настоятель - отец Виктор (Зэру), которого с радостью приняло большинство жителей села, при опросе выразившие свое желание остаться под юрисдикцией Митрополии Молдавии. Базатин отметил, что отец Виктор (Зэру) был официально представлен общине, верующие избрали членов Приходского совета, а также ревизионную комиссию - "всё происходило в порядке и открытости". "Однако, когда новый настоятель вместе с членами совета попытался войти в святой храм, ему воспрепятствовал бывший священник Константин (Туртуряну) и представители Бессарабской митрополии. Это произошло несмотря на достигнутое ранее соглашение на совместном собрании в комиссариате Рышканского района, где было решено, что после проведения опроса и выслушивания мнения жителей та сторона, которая получит меньше голосов, уступит. Это обещание, как и клятва, данная при рукоположении, не были соблюдены некоторыми священниками", - говорится в сообщении. Поясняется, что новому настоятелю было отказано во входе в церковь, несмотря на то, что за ним стояло большинство верующих села Гринауцы. "До сих пор остается непонятным, кто именно принял решение о переходе прихода в юрисдикцию Бессарабской митрополии, несмотря на недоумение и волю большинства. Мы с уважением просим, чтобы церковь была вновь открыта и передана новому настоятелю, а двери святого храма были открыты для всех верующих села Гринауцы, независимо от их принадлежности", - подчеркивается в сообщении. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250626/svyaschenniki-2025677661.html
https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013168411.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, румынская православная церковь, московская патриархия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Румынская православная церковь, Московская Патриархия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Представители Бессарабской церкви не пустили нового настоятеля в храм Молдавской православной церкви в селе Гринауцы, сообщил в воскресенье благочинный церквей Рышканского района Молдавии отец Арсений (Базатин).
Ранее ряд местных телеканалов, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов.
В воскресенье ряд телеканалов, включая "Канал 5", опубликовал обращение благочинного церквей Рышканского района Молдавии
, отца Арсения (Базатина). По словам священнослужителя, прежний настоятель церкви Константин (Туртуряну), не посоветовавшись с верующими села, самостоятельно принял решение о переходе в юрисдикцию Бессарабской митрополии, что вызвало возмущение многих жителей и прихожан села. В связи с этим он был отстранен от служения в общине, а на его место назначен новый настоятель - отец Виктор (Зэру), которого с радостью приняло большинство жителей села, при опросе выразившие свое желание остаться под юрисдикцией Митрополии Молдавии. Базатин отметил, что отец Виктор (Зэру) был официально представлен общине, верующие избрали членов Приходского совета, а также ревизионную комиссию - "всё происходило в порядке и открытости".
"Однако, когда новый настоятель вместе с членами совета попытался войти в святой храм, ему воспрепятствовал бывший священник Константин (Туртуряну) и представители Бессарабской митрополии. Это произошло несмотря на достигнутое ранее соглашение на совместном собрании в комиссариате Рышканского района, где было решено, что после проведения опроса и выслушивания мнения жителей та сторона, которая получит меньше голосов, уступит. Это обещание, как и клятва, данная при рукоположении, не были соблюдены некоторыми священниками", - говорится в сообщении.
Поясняется, что новому настоятелю было отказано во входе в церковь, несмотря на то, что за ним стояло большинство верующих села Гринауцы.
"До сих пор остается непонятным, кто именно принял решение о переходе прихода в юрисдикцию Бессарабской митрополии, несмотря на недоумение и волю большинства. Мы с уважением просим, чтобы церковь была вновь открыта и передана новому настоятелю, а двери святого храма были открыты для всех верующих села Гринауцы, независимо от их принадлежности", - подчеркивается в сообщении.
Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии
, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви
.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви
.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова
, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.