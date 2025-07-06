https://ria.ru/20250706/tserkov-2027548528.html

Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля

Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля - РИА Новости, 06.07.2025

Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля

Представители Бессарабской церкви не пустили нового настоятеля в храм Молдавской православной церкви в селе Гринауцы, сообщил в воскресенье благочинный церквей... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:23:00+03:00

2025-07-06T22:23:00+03:00

2025-07-06T22:23:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

румынская православная церковь

московская патриархия

русская православная церковь

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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Представители Бессарабской церкви не пустили нового настоятеля в храм Молдавской православной церкви в селе Гринауцы, сообщил в воскресенье благочинный церквей Рышканского района Молдавии отец Арсений (Базатин). Ранее ряд местных телеканалов, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов. В воскресенье ряд телеканалов, включая "Канал 5", опубликовал обращение благочинного церквей Рышканского района Молдавии, отца Арсения (Базатина). По словам священнослужителя, прежний настоятель церкви Константин (Туртуряну), не посоветовавшись с верующими села, самостоятельно принял решение о переходе в юрисдикцию Бессарабской митрополии, что вызвало возмущение многих жителей и прихожан села. В связи с этим он был отстранен от служения в общине, а на его место назначен новый настоятель - отец Виктор (Зэру), которого с радостью приняло большинство жителей села, при опросе выразившие свое желание остаться под юрисдикцией Митрополии Молдавии. Базатин отметил, что отец Виктор (Зэру) был официально представлен общине, верующие избрали членов Приходского совета, а также ревизионную комиссию - "всё происходило в порядке и открытости". "Однако, когда новый настоятель вместе с членами совета попытался войти в святой храм, ему воспрепятствовал бывший священник Константин (Туртуряну) и представители Бессарабской митрополии. Это произошло несмотря на достигнутое ранее соглашение на совместном собрании в комиссариате Рышканского района, где было решено, что после проведения опроса и выслушивания мнения жителей та сторона, которая получит меньше голосов, уступит. Это обещание, как и клятва, данная при рукоположении, не были соблюдены некоторыми священниками", - говорится в сообщении. Поясняется, что новому настоятелю было отказано во входе в церковь, несмотря на то, что за ним стояло большинство верующих села Гринауцы. "До сих пор остается непонятным, кто именно принял решение о переходе прихода в юрисдикцию Бессарабской митрополии, несмотря на недоумение и волю большинства. Мы с уважением просим, чтобы церковь была вновь открыта и передана новому настоятелю, а двери святого храма были открыты для всех верующих села Гринауцы, независимо от их принадлежности", - подчеркивается в сообщении. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250626/svyaschenniki-2025677661.html

https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013168411.html

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кишинев

гагаузия

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