https://ria.ru/20250706/trevoga-2027435357.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 06.07.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:09:00+03:00
2025-07-06T01:09:00+03:00
2025-07-06T01:09:00+03:00
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ленинградская область
александр дрозденко
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. "Отбой режима воздушная опасность в Ленинградской области", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области отменили воздушную опасность