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В Дне и Ночи московского спорта приняли участие почти 365 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2025
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В Дне и Ночи московского спорта приняли участие почти 365 тысяч человек
В Дне и Ночи московского спорта приняли участие почти 365 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2025
В Дне и Ночи московского спорта приняли участие почти 365 тысяч человек
Почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:41:00+03:00
2025-07-06T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках проекта "Лето в Москве" 5 июля состоялись масштабные спортивные мероприятия. "День московского спорта" проходил в олимпийском комплексе "Лужники" с 11.00 до 21.00, а "Ночь московского спорта" — на площадках в центре города с 20.00 до 23.00. Всего в мероприятиях приняли участие почти 365 тысяч жителей и гостей столицы. Организатором мероприятий выступил департамент спорта города Москвы", - говорится в сообщении. На сайте уточняется, что в олимпийском комплексе "Лужники" работали тематические зоны, где гости могли встретиться с известными спортсменами и бесплатно поучаствовать в соревнованиях. Также там проходили мастер-классы по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике, кроме того, можно было пройти полосу препятствий. Еще в "Лужниках" можно было потренироваться в сайклинге и настольном теннисе. В рамках "Дня московского спорта" на Большой спортивной арене "Лужников" состоялись массовые тренировки по стретчингу и барре, которые собрали рекордные 4 тысячи участников. Их провела двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике фитнес-блогер Самира Мустафаева. "Большой спортивный фестиваль продолжила "Ночь московского спорта", которая прошла на центральных улицах города. На Пушкинской площади состоялись массовые тренировки по сайклингу в музыкальном сопровождении диджеев. На Тверской улице все желающие присоединились к флеш-турнирам и мастер-классам по стритболу, а в Климентовском переулке работала зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых", - добавляется на сайте. На различных площадках в центре Москвы прошли показательные выступления по роуп-скиппингу, соревнования по настольному теннису и брейк-дансу. Также были организованы игры в настольный футбол и хоккей, конкурс по скоростной сборке кубика Рубика. "Проект "Лето в Москве" — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные программы, большинство из которых бесплатные. Проект "Лето в Москве" проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные", - заключили на сайте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Спорт
В Дне и Ночи московского спорта приняли участие почти 365 тысяч человек

Почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта 5 июля

© Фото : пресс-служба Департамента спорта города МосквыДень московского спорта
День московского спорта - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента спорта города Москвы
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках проекта "Лето в Москве" 5 июля состоялись масштабные спортивные мероприятия. "День московского спорта" проходил в олимпийском комплексе "Лужники" с 11.00 до 21.00, а "Ночь московского спорта" — на площадках в центре города с 20.00 до 23.00. Всего в мероприятиях приняли участие почти 365 тысяч жителей и гостей столицы. Организатором мероприятий выступил департамент спорта города Москвы", - говорится в сообщении.
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На сайте уточняется, что в олимпийском комплексе "Лужники" работали тематические зоны, где гости могли встретиться с известными спортсменами и бесплатно поучаствовать в соревнованиях. Также там проходили мастер-классы по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике, кроме того, можно было пройти полосу препятствий. Еще в "Лужниках" можно было потренироваться в сайклинге и настольном теннисе.
В рамках "Дня московского спорта" на Большой спортивной арене "Лужников" состоялись массовые тренировки по стретчингу и барре, которые собрали рекордные 4 тысячи участников. Их провела двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике фитнес-блогер Самира Мустафаева.
"Большой спортивный фестиваль продолжила "Ночь московского спорта", которая прошла на центральных улицах города. На Пушкинской площади состоялись массовые тренировки по сайклингу в музыкальном сопровождении диджеев. На Тверской улице все желающие присоединились к флеш-турнирам и мастер-классам по стритболу, а в Климентовском переулке работала зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых", - добавляется на сайте.
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На различных площадках в центре Москвы прошли показательные выступления по роуп-скиппингу, соревнования по настольному теннису и брейк-дансу. Также были организованы игры в настольный футбол и хоккей, конкурс по скоростной сборке кубика Рубика.
"Проект "Лето в Москве" — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные программы, большинство из которых бесплатные. Проект "Лето в Москве" проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные", - заключили на сайте.
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