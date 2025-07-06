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Спецоперация, 6 июля: ВС России освободили Соболевку и Поддубное - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027533066.html
Спецоперация, 6 июля: ВС России освободили Соболевку и Поддубное
Спецоперация, 6 июля: ВС России освободили Соболевку и Поддубное - РИА Новости, 06.07.2025
Спецоперация, 6 июля: ВС России освободили Соболевку и Поддубное
Российская группировка войск "Запад" в ходе специальной военной операции освободила Соболевку в Харьковской области, группировка "Восток" освободила Поддубное в РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:39:00+03:00
2025-07-06T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
сергей лавров
михаил гудков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе специальной военной операции освободила Соболевку в Харьковской области, группировка "Восток" освободила Поддубное в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, "Север", "Восток" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1170 военнослужащих. Российские военнослужащие уничтожили украинский танк, пять боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии, 13 складов боеприпасов и материальных средств, 13 станций радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы. Дальняя и оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре авиабазы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников самолетного типа. Будут помнить Президент РФ Владимир Путин в воскресенье встретился в Кремле с вдовой замглавкома ВМФ Михаила Гудкова Жанной и лично передал ей награду, которой посмертно был удостоен военнослужащий - медаль "Золотая Звезда" Героя России. Путин заявил, что заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам будут помнить не только по его делам, но и по объектам, которые названы в его честь. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, почему президент России Владимир Путин взял трубку, когда ему во вторник звонил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Лаврова, российский лидер никогда не отказывается от диалога в угоду конъюнктурным идеологическим инстинктам. Из телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родными освобожденных российских военнослужащих, вернувшихся в пятницу, стало известно, что одного военнослужащего из города Гурьевска Кемеровской области вернули из украинского плена в день рождения его матери. Срочно углубить диалог Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, призвал стороны конфликта на Украине срочно углубить диалог с расчетом на прекращение огня и долгосрочный мир. ТОКСИЧНАЯ КОЛЕЯ Представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью украинскому журналисту Александру Нотевскому заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды заходят "в одну и ту же колею", а дискуссия "ходит по кругу". В воскресенье различные украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, в Николаеве и Харькове, в Сумах. Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
https://ria.ru/20250706/ugroza-2027491264.html
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россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, михаил гудков, вооруженные силы украины, брикс, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Михаил Гудков, Вооруженные силы Украины, БРИКС, НАТО

Спецоперация, 6 июля: ВС России освободили Соболевку и Поддубное

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе специальной военной операции освободила Соболевку в Харьковской области, группировка "Восток" освободила Поддубное в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, "Север", "Восток" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1170 военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Госдуме отметили неожиданную деталь в новом заявлении Зеленского о России
Вчера, 15:07
Российские военнослужащие уничтожили украинский танк, пять боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии, 13 складов боеприпасов и материальных средств, 13 станций радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы.
Дальняя и оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре авиабазы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера в акватории Черного моря.
Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников самолетного типа.
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Путин: командиры просили об отправке списанных авто органов власти на фронт
Вчера, 15:24

Будут помнить

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье встретился в Кремле с вдовой замглавкома ВМФ Михаила Гудкова Жанной и лично передал ей награду, которой посмертно был удостоен военнослужащий - медаль "Золотая Звезда" Героя России. Путин заявил, что заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам будут помнить не только по его делам, но и по объектам, которые названы в его честь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, почему президент России Владимир Путин взял трубку, когда ему во вторник звонил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Лаврова, российский лидер никогда не отказывается от диалога в угоду конъюнктурным идеологическим инстинктам.
Из телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родными освобожденных российских военнослужащих, вернувшихся в пятницу, стало известно, что одного военнослужащего из города Гурьевска Кемеровской области вернули из украинского плена в день рождения его матери.
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ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера
Вчера, 12:24

Срочно углубить диалог

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, призвал стороны конфликта на Украине срочно углубить диалог с расчетом на прекращение огня и долгосрочный мир.
ТОКСИЧНАЯ КОЛЕЯ
Представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью украинскому журналисту Александру Нотевскому заявил, что обсуждение вступления страны в НАТО стало "токсичным", новые раунды заходят "в одну и ту же колею", а дискуссия "ходит по кругу".
В воскресенье различные украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, в Николаеве и Харькове, в Сумах. Сухопутные войска ВСУ сообщили в воскресенье о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинСергей ЛавровМихаил ГудковВооруженные силы УкраиныБРИКСНАТО
 
 
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