https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027475883.html
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:18:00+03:00
2025-07-06T12:18:00+03:00
2025-07-06T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
часов яр
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_0:64:3283:1911_1920x0_80_0_0_fc8aaa34774148aacf97d72aaf2341da.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
северск
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_3c24fa1c449b57cad7b9f5791ef229d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, часов яр, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, Часов Яр, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 115 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки