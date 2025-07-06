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ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 06.07.2025 (обновлено: 12:30 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027475883.html
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:18:00+03:00
2025-07-06T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
часов яр
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, часов яр, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, Часов Яр, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 115 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверскЧасов ЯрБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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