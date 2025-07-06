https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027475883.html

ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025

ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:18:00+03:00

2025-07-06T12:18:00+03:00

2025-07-06T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, часов яр, безопасность, вооруженные силы рф