ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 175 боевиков и танк в зоне действий "Севера" за сутки
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18