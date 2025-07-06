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ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
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12:16 06.07.2025 (обновлено: 12:25 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027475715.html
ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:16:00+03:00
2025-07-06T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 175 боевиков и танк в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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