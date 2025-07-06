https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027475715.html

ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 06.07.2025

ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:16:00+03:00

2025-07-06T12:16:00+03:00

2025-07-06T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины