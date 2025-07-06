https://ria.ru/20250706/samolet-2027489144.html
В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2
В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2 - РИА Новости, 06.07.2025
В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2
Военным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, сообщил следком в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:46:00+03:00
2025-07-06T14:46:00+03:00
2025-07-06T14:46:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
читинский район
следственный комитет россии (ск рф)
досааф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, сообщил следком в Telegram-канале. "Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Читинскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2т, принадлежащего авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход расследования поставлен на контроль в главном военном следственном управление СК России. Ранее ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщало, что легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" в Забайкальском крае через 16 минут после взлёта, на борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате, как сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья, пострадали девять человек, они госпитализированы в краевую клиническую больницу, еще один человек получил медпомощь на месте происшествия. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Власти региона позже сообщили, что всего пострадали десять человек, трое из девяти госпитализированных находятся в реанимации, оставшиеся шесть пациентов после обследования переведены в отделение травматологии. Причиной жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, по факту проводится проверка, сообщила, в свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20250706/samolet-2027482218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, забайкальский край, читинский район, следственный комитет россии (ск рф), досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Читинский район, Следственный комитет России (СК РФ), ДОСААФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2
СК возбудил уголовное дело из-за жёсткой посадки Ан-2 ДОСААФ в Забайкалье