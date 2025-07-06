https://ria.ru/20250706/samolet-2027489144.html

В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2

В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2 - РИА Новости, 06.07.2025

В Забайкалье завели уголовное дело после аварийной посадки Ан-2

Военным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, сообщил следком в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:46:00+03:00

2025-07-06T14:46:00+03:00

2025-07-06T14:46:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

читинский район

следственный комитет россии (ск рф)

досааф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027459607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aa06ff8e700f5eb783f8061ca8976ec.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, сообщил следком в Telegram-канале. "Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Читинскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2т, принадлежащего авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход расследования поставлен на контроль в главном военном следственном управление СК России. Ранее ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщало, что легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" в Забайкальском крае через 16 минут после взлёта, на борту находились десять парашютистов и один член экипажа. В результате, как сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья, пострадали девять человек, они госпитализированы в краевую клиническую больницу, еще один человек получил медпомощь на месте происшествия. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Власти региона позже сообщили, что всего пострадали десять человек, трое из девяти госпитализированных находятся в реанимации, оставшиеся шесть пациентов после обследования переведены в отделение травматологии. Причиной жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, по факту проводится проверка, сообщила, в свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20250706/samolet-2027482218.html

https://ria.ru/20250705/samolet-2027409405.html

россия

забайкальский край

читинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, читинский район, следственный комитет россии (ск рф), досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2