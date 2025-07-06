https://ria.ru/20250706/samolet-2027446791.html

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2025

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми

Количество пострадавших после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе увеличилось до восьми, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T05:26:00+03:00

2025-07-06T05:26:00+03:00

2025-07-06T09:41:00+03:00

происшествия

читинский район

россия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

досааф

ан-2

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество пострадавших после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе увеличилось до восьми, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале. Ранее там же сообщалось о 6 пострадавших при инциденте, погибших нет. Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлёта, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. "По уточненным данным, травмы получили восемь человек", - говорится в сообщении.Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что "шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии", всем оказывается необходимая помощь.

https://ria.ru/20250705/samolet-2027409405.html

читинский район

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, читинский район, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), досааф, ан-2