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Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2025
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05:26 06.07.2025 (обновлено: 09:41 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/samolet-2027446791.html
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2025
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми
Количество пострадавших после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе увеличилось до восьми, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:26:00+03:00
2025-07-06T09:41:00+03:00
происшествия
читинский район
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
досааф
ан-2
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество пострадавших после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе увеличилось до восьми, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале. Ранее там же сообщалось о 6 пострадавших при инциденте, погибших нет. Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлёта, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. "По уточненным данным, травмы получили восемь человек", - говорится в сообщении.Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что "шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии", всем оказывается необходимая помощь.
https://ria.ru/20250705/samolet-2027409405.html
читинский район
россия
забайкальский край
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происшествия, читинский район, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), досааф, ан-2
Происшествия, Читинский район, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДОСААФ, Ан-2
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до восьми

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Читинском районе выросло до восьми

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. 6 июля 2025
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. 6 июля 2025
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество пострадавших после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе увеличилось до восьми, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в Telegram-канале.
Ранее там же сообщалось о 6 пострадавших при инциденте, погибших нет. Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлёта, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.
"По уточненным данным, травмы получили восемь человек", - говорится в сообщении.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что "шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии", всем оказывается необходимая помощь.
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области
Вчера, 20:10
 
ПроисшествияЧитинский районРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДОСААФАн-2
 
 
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